На Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представила уникальную беспилотную транспортную систему с самолетом вертикального взлета и посадки С-76. Эта инновация открывает новые горизонты в области логистики и грузоперевозок, особенно в труднодоступных районах.

На форуме «Армия-2024» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) впервые представила натурный образец новой беспилотной транспортной системы внеаэродромного базирования. В центре внимания оказался самолет вертикального взлета и посадки С-76, который уже прошел начальные испытания по отработке режимов взлета, висения и посадки. Этот проект обещает изменить подход к грузоперевозкам в России, особенно в сложных условиях.

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Беспилотное воздушное судно С-76 разрабатывается в ОКБ Сухого и стало результатом программы «Вектор», получившей поддержку в рамках бизнес-акселератора Госкорпорации Ростех. Эта платформа предназначена для транспортировки грузов массой до 300 кг на расстояние до 500 км, что значительно расширяет логистические возможности, особенно в труднодоступных регионах.

Заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков отметил, что беспилотник не требует специальной инфраструктуры, что делает его использование особенно удобным и эффективным. Это означает, что он может работать в условиях, где традиционные транспортные средства не могут обеспечить необходимую мобильность.

Проект ориентирован как на государственные, так и на частные структуры, что открывает новые возможности на рынке транспортных услуг. Беспилотник сможет выполнять разнообразные задачи, включая логистику и исследовательские миссии в удаленных уголках страны.

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь подчеркнул, что создание продуктовой линейки беспилотных летательных аппаратов является естественным шагом для корпорации. Он отметил, что самолет С-76 сочетает в себе лучшие качества мультикоптера и самолета, что делает его универсальным решением для многих задач.

Система С-76 позволяет развивать автоматизированные беспилотные транспортные решения, что снижает затраты и минимизирует участие человека в процессе грузоперевозок. Вся операция — от взлета до посадки — осуществляется в автоматическом режиме, что значительно упрощает управление и повышает безопасность.

На данный момент проект БТС-ВАБ находится на стадии испытаний ключевых технологий и базовых технических решений. Это важный этап, который позволит окончательно оценить эффективность и надежность новой системы, прежде чем она будет запущена в серийное производство.