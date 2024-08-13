Холдинг «Ростех» поставил в войска новую партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Эти машины играют ключевую роль в поддержке бронетанковых подразделений, обеспечивая эвакуацию и ремонт техники.

Современные военные операции требуют от армии не только высококлассного вооружения, но и надежной техники для поддержки боевых действий. В ответ на эти вызовы холдинг «Ростех» завершил поставку новой партии бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М, которые призваны обеспечить безопасность и эффективность работы бронетанковых подразделений.

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Бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М, разработанные УВЗ, недавно поступили на вооружение бронетанковых подразделений, о чем стало известно из Телеграм-канала «Ростех». Эти машины предназначены для спасения солдат и эвакуации подбитой техники, что делает их критически важными в условиях боевых действий.

БРЭМ-1М способна преодолевать сложные препятствия, включая стены высотой до 0,85 м и водные преграды шириной до 1 км. Благодаря своей маневренности, она может добраться до любых объектов, даже в самых трудных условиях. Защита экипажа обеспечивается бронированным корпусом и зенитно-пулеметной установкой калибра 12,7 мм, что позволяет вести огонь во время эвакуации.

Кроме того, БРЭМ-1М оснащена полноповоротным гидравлическим краном грузоподъемностью до 20 тонн, что позволяет проводить ремонтные работы прямо на поле боя. В комплекте имеются электросварочный аппарат, домкраты и инструменты, что делает машину универсальным средством для восстановления не только бронетехники, но и инфраструктуры на освобожденных территориях.

По словам представителей «Ростеха», новые машины уже активно используются в зоне боевых действий, демонстрируя свою эффективность в сложных условиях.