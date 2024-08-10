Недавнее видео показывает иранский беспилотник-невидимку, который, похоже, следит за военными кораблями в Персидском заливе. Это событие происходит на фоне увеличения военно-морского присутствия западных сил в регионе.

В последние недели международная обстановка в Персидском заливе накаляется, и новые события только подогревают напряженность. В социальных сетях появилось видео, на котором, по всей видимости, иранский беспилотник-невидимка отслеживает перемещения военных кораблей США и Испании.

реклама

На видео, опубликованном в аккаунте Iran Observer в сети X (заблокирована в РФ), можно увидеть как минимум три военных судна, которые были идентифицированы как принадлежащие ВМС США и ВМС Испании. Снятое с воздуха, это видео демонстрирует беспилотный летательный аппарат, который, вероятно, выполняет задачи по наблюдению. Хотя дата записи не известна, видео стало доступно общественности 9 августа, что вызвало широкий резонанс.

Существует высокая вероятность того, что иранский беспилотник активно отслеживает действия военных кораблей западной коалиции в этом стратегически важном регионе. Интересно, что всего неделю назад Иран начал масштабные военные учения с участием ВВС Корпуса стражей исламской революции, что делает данную ситуацию особенно актуальной.

С начала 2024 года Соединенные Штаты значительно усилили свое военно-морское присутствие в Персидском заливе. В регион был направлен авианосец USS Gerald R. Ford вместе с его ударной группой, которая включает несколько эсминцев и крейсеров. Кроме того, в этом районе находится десантный корабль USS America, который оснащен различными типами самолетов и может выполнять как боевые, так и гуманитарные задачи.

Испания также усилила свои военно-морские силы, разместив фрегат ESPS Cristóbal Colón в Персидском заливе. Этот современный военный корабль обладает передовыми радарными и ракетными системами, что делает его одним из самых технологически продвинутых судов в регионе.