Строительство Восточного обхода Новосибирска активно продолжается, и на него выделено 13 миллиардов рублей. В данный момент завершены работы по монтажу балок на путепроводе, и строители переходят к следующему этапу.

В Новосибирске продолжается реализация одного из самых амбициозных инфраструктурных проектов — Восточного обхода. Этот проект нацелен на улучшение транспортной ситуации в городе и создание новых путей для движения.

реклама

На Восточном обходе Новосибирска, где запланированы расходы в 13 миллиардов рублей, активно идут строительные работы. Как сообщает «Сибуправтодор», на путепроводе, который соединяет дороги Академгородок и Кольцово, уже смонтированы 52 балки, и строители начали процесс омоноличивания.

Эта развязка станет завершающим элементом 20-километрового участка первого этапа обхода, начинающегося на пересечении с дорогой К19р. Кроме того, продолжаются работы на мосту через реку Иня, который входит в состав сложной эстакадной конструкции длиной 677 метров. Строители активно занимаются омоноличиванием и подготовкой к установке освещения.

Подрядчик уже смонтировал цементобетонный завод и приступил к укладке покрытия. На сегодняшний день покрытие уложено на участке длиной 13 километров, что свидетельствует о значительном прогрессе в реализации проекта. Завершение Восточного обхода обещает улучшить транспортную инфраструктуру Новосибирска и повысить качество жизни горожан.