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BenQ запускает игровой монитор MOBIUZ EX381U - 37,5 дюймов, 4K и 144 Гц
Компания BenQ представила новый игровой монитор MOBIUZ EX381U с 37,5-дюймовой IPS-панелью и разрешением 4K. Этот монитор сочетает высокую частоту обновления, яркие цвета и множество функций, созданных для геймеров.

С каждым годом технологии в мире компьютерных мониторов становятся все более продвинутыми, что предоставляет пользователям новые возможности для погружения в игры. 5 августа компания BenQ анонсировала свой новый игровой монитор MOBIUZ EX381U, который обещает стать настоящим прорывом для любителей видеоигр.

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BenQ MOBIUZ EX381U выделяется среди других игровых мониторов благодаря своей 37,5-дюймовой IPS-панели с разрешением 3840×2160 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Это позволяет геймерам наслаждаться высоким качеством изображения и плавностью игры. Время отклика экрана составляет всего 1 мс, что делает его отличным выбором для динамичных игр, где каждая миллисекунда имеет значение.

Дисплей также прошел сертификацию AMD FreeSync Premium Pro, что обеспечивает минимизацию разрывов изображения и задержек. Яркость экрана достигает 350 нит в обычном режиме и 600 нит в пиковом, что позволяет комфортно играть даже в ярко освещённых помещениях. Коэффициент контрастности составляет 1000:1, а поддержка VESA DisplayHDR 600 гарантирует высокую насыщенность и реалистичность цветов.

Одной из ключевых особенностей MOBIUZ EX381U является его способность отображать 98% цветовой гаммы DCI-P3, что делает его идеальным для тех, кто ценит точность цветопередачи. Монитор также сертифицирован TÜV Rheinland, что подтверждает его низкий уровень синего света и отсутствие мерцания, что особенно важно для длительных игровых сессий.

BenQ оснастила новый монитор рядом инновационных функций, которые делают его более удобным для пользователей. Например, функция Gamer-Experienced Color позволяет настраивать цветность дисплея в зависимости от жанра игры, будь то шутер или гоночный симулятор. Shadow Phage использует алгоритмы искусственного интеллекта для оптимизации контрастности в реальном времени, что помогает лучше различать детали в темных сценах.

Еще одной интересной функцией является Brightness Intelligence Plus (BI+), которая автоматически регулирует яркость и цветовую температуру в зависимости от окружающего освещения. Это позволяет избежать чрезмерной нагрузки на глаза и делает игровой процесс более комфортным.

Что касается подключения, MOBIUZ EX381U предлагает множество интерфейсов. Он поддерживает функцию KVM, что позволяет управлять несколькими устройствами с одного монитора. В его арсенале есть один интерфейс HDMI 2.1 с поддержкой eARC, два дополнительных HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и один USB Type-C с мощностью 90 Вт. Также предусмотрены несколько USB-портов, включая USB Type-A и Type-C, что делает монитор универсальным решением для подключения различных устройств.

Для звукового сопровождения BenQ интегрировала в MOBIUZ EX381U чип декодирования ESS DAC, который поддерживает 7.1-канальное звучание. Это позволяет геймерам получать полноценное объемное звучание.

Кроме того, монитор имеет обтекаемую и эргономичную подставку, которая позволяет гибко регулировать его положение. Пользователи могут наклонять экран вперед и назад, а также вращать его влево и вправо на ±15°. Регулировка высоты на 100 мм обеспечивает удобство при настройке рабочего места под индивидуальные предпочтения.

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BenQ анонсировала монитор MOBIUZ EX381U с дисплеем 4K и портом USB-C мощностью 90 Вт
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