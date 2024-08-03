Выпуск новых графических процессоров NVIDIA Blackwell AI задерживается из-за проблем с дизайном, что затрагивает крупных клиентов, таких как Meta, Google и Microsoft. Ожидается, что поставки не начнутся до первого квартала 2025 года.

В мире технологий задержки в производстве могут вызвать настоящую бурю, особенно когда речь идет о таких ключевых игроках, как NVIDIA. Недавние сообщения о том, что выпуск графических процессоров Blackwell AI следующего поколения откладывается, вызывают беспокойство у крупных компаний, полагающихся на эти чипы для своих проектов в области искусственного интеллекта. Проблемы с дизайном становятся причиной задержки, и это может серьезно повлиять на планы таких гигантов, как Meta, Google и Microsoft.

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Согласно информации, поступившей от издания The Information, новые графические процессоры NVIDIA Blackwell AI могут быть задержаны на срок до трех месяцев или более. Это связано с выявленными недостатками в конструкции чипов, что вызывает серьезные опасения у крупных клиентов, стремящихся получить доступ к передовым технологиям для своих приложений в области ИИ.

Отмечается, что NVIDIA уже уведомила Microsoft о задержках, касающихся, по меньшей мере, самых продвинутых моделей чипов AI. В результате, крупные поставки графических процессоров Blackwell AI не начнутся до первого квартала 2025 года. Это создает значительные проблемы для компаний, которые рассчитывали на эти чипы для разработки и внедрения своих ИИ-решений.

По данным источников, связанных с производством графических процессоров Blackwell, проблемы с дизайном стали неожиданностью для многих. NVIDIA, известная своими инновациями и лидерством на рынке графических процессоров, сталкивается с вызовом, который может повлиять на ее репутацию и финансовые показатели. Когда такие компании, как Meta и Google, ожидают новых технологий для своих продуктов, задержка может привести к снижению их конкурентоспособности на рынке.

Несмотря на запросы о комментариях, NVIDIA не предоставила детальной информации о причинах задержки. Однако в своем заявлении компания подтвердила, что «производство будет наращиваться» до конца текущего года. Это может означать, что хотя проблемы с дизайном существуют, NVIDIA все еще надеется быстро восстановить нормальный темп производства.

Клиенты, такие как Meta, Google и Amazon Web Services (AWS), также предпочли не комментировать ситуацию. Это может быть связано с тем, что компании не хотят обсуждать свои внутренние планы и стратегии в условиях неопределенности. Важно отметить, что TSMC, основной производитель новых графических процессоров Blackwell, также не ответила на запросы о комментариях, что подчеркивает серьезность ситуации.

Проблемы с графическими процессорами NVIDIA могут иметь далеко идущие последствия для всего рынка технологий. В условиях стремительного развития искусственного интеллекта и растущего спроса на мощные вычислительные ресурсы, задержка в выпуске новых чипов может создать пробелы в предложении, что в свою очередь может повлиять на скорость внедрения новых технологий в различных отраслях.

Ситуация с Blackwell AI подчеркивает важность постоянного контроля качества и надежности в производстве высокотехнологичных продуктов. Для NVIDIA, которая уже зарекомендовала себя как лидер в области графических процессоров, это может стать критическим моментом. Если проблемы с дизайном не будут решены, это может привести к потере доверия со стороны клиентов и негативно сказаться на будущем компании.