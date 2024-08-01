Юичи Хиросе разработал концепцию вязальной машины, способной создавать мебель из пряжи, что открывает новые горизонты в дизайне. Эта технология, известная как сплошное вязание, обещает сделать процесс производства мебели более устойчивым и доступным.

Современные технологии стремительно развиваются, и вот уже на горизонте появляется концепция, способная изменить подход к производству мебели. Юичи Хиросе, аспирант Университета Карнеги-Меллона, предлагает идею вязальной машины, которая не только создает внешнюю оболочку предметов, но и формирует прочные трехмерные конструкции, такие как стулья и столы. Эта инновация, названная сплошным вязанием, может кардинально изменить способ, которым мы воспринимаем и используем мебель.

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Идея сплошного вязания возникла у Юичи Хиросе более десяти лет назад, когда он работал над своей магистерской степенью по цифровому производству в Японии. Хиросе был вдохновлен проектом Claytronics, который исследовал создание модульных роботов, способных собираться в различные формы. Однако, стремясь к более прочному и универсальному решению, он пришел к мысли о вязании как способе создания реконфигурируемых объектов.

Работа над вязальной машиной началась в 2020 году, но пандемия замедлила процесс. Тем не менее, в 2022 году Хиросе присоединился к Textiles Lab в качестве научного сотрудника и стал частью докторской программы по робототехнике. Совместно с Джеймсом МакКэнном, доцентом Института робототехники, он продолжил развивать свою идею.

На конференции SIGGRAPH 2024 команда представила прототип вязальной машины. Прототип, размером с сушилку для белья, пока ограничен в производимых формах — он способен создавать треугольные и прямоугольные призмы различной длины. Несмотря на это, полученные изделия, выполненные из эластичного шнура, оказались удивительно прочными.

Хотя возможности машины все еще находятся на начальном этапе развития, исследователи видят потенциал в использовании технологии для ручного вязания более сложных объектов, таких как сандалии. Хиросе планирует развивать проект в двух направлениях: создание крупной машины для массового производства мебели и меньшей для точных изделий.

Сплошное вязание можно рассматривать как аналог 3D-печати, где вместо использования клея или расплавленного пластика, слои вязаного материала сшиваются друг с другом. Это открывает новые горизонты для дизайнеров и производителей, позволяя создавать уникальные и персонализированные изделия.

Команда также разработала набор инструкций и видео для тех, кто хочет попробовать свои силы в ручном вязании, чтобы лучше понять концепцию.





Хиросе и МакКэнн надеются, что другие исследователи и дизайнеры смогут развивать эту технологию, создавая свои собственные вязальные машины и предлагая новые идеи. Более подробная информация доступна на сайте проекта.