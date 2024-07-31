Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Экологически чистая переработка лития из отработанных аккумуляторов - микроволны меняют правила игры
Исследователи из Университета Райса разработали инновационный метод быстрого извлечения лития из отработанных батарей. Использование микроволн в сочетании с экологически чистыми растворителями может значительно улучшить переработку этого важного ресурса.

С увеличением популярности электрических автомобилей и других устройств на основе литий-ионных аккумуляторов, спрос на литий стремительно растет. Однако добыча этого важного элемента может негативно сказываться на экологии, и существующие методы переработки часто оказываются неэффективными. Ученые из Университета Райса (США) представили новый подход, который обещает значительно ускорить процесс извлечения лития, снизив при этом его воздействие на окружающую среду.

реклама

Согласно последним исследованиям, рынок литий-ионных аккумуляторов оценивается примерно в 65 миллиардов долларов и ожидается, что он вырастет на 23% в течение следующих восьми лет. Это создает серьезные вызовы для устойчивости поставок лития, поскольку существующие рудники могут удовлетворить лишь половину потребностей к 2030 году. В условиях растущего спроса необходимо искать альтернативные методы получения и переработки лития.

Команда исследователей под руководством Сальмы Альхашим из Университета Райса разработала новый метод, который использует глубокие эвтектические растворители (DES) для извлечения лития из отработанных батарей. Эти растворители являются экологически чистыми и способны эффективно осаждать литий и другие металлы из растворов. Альхашим отметила, что традиционные методы извлечения лития часто требуют длительного времени и могут привести к деградации самого элемента.

Обычно для осаждения металлов требуется нагревание, которое в традиционных методах осуществляется с помощью масляной ванны. Однако этот процесс занимает много времени — до 12 часов. Исследователи из Райса решили использовать микроволны для ускорения реакции. Они знали, что хлорид холина, входящий в состав DES, хорошо поглощает микроволновое излучение, что позволяет значительно ускорить процесс.

Результаты экспериментов оказались впечатляющими: команда смогла осадить литий почти в 100 раз быстрее, чем при использовании масляной ванны. Им потребовалось всего 15 минут, чтобы вернуть 87% лития из раствора, что является настоящим прорывом в области переработки. Сохини Бхаттачарья, один из авторов исследования, сравнила этот метод с работой микроволновой печи, которая быстро разогревает пищу, передавая энергию непосредственно молекулам.

Этот новый подход не только ускоряет процесс извлечения, но и минимизирует воздействие на окружающую среду, что делает его многообещающим для масштабного внедрения. Исследователи также отметили, что метод можно адаптировать для извлечения других металлов, таких как кобальт или никель, что расширяет его применение в переработке различных типов батарей.

Пуликель Аджаян, автор-корреспондент исследования и заведующий кафедрой материаловедения и наноинженерии, подчеркнул, что их работа может стать основой для создания более устойчивых и эффективных систем переработки. С учетом растущего спроса на литий и необходимость снижения экологического воздействия, данный метод может стать важным шагом к более устойчивому будущему в области технологий, связанных с аккумуляторами.

#литий #переработка
Источник: news.rice.edu
+
Написать комментарий (0)
Опрос показал, что население Сербии не хочет, чтобы в стране добывали литий для ЕС
Европа усиливает поддержку Украины ради доступа к литию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У РФ появились новые дешёвые дроны-камикадзе "Гербера", сделанные из пенопласта и фанеры
9
Российский Су-35С установил рекорд, сбив МиГ-29 на расстоянии 213 км
3
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
49
Моделирование показало, что Солнце способно захватывать планеты-изгои на расстоянии до 3,8 св. лет
3
Lada Largus вернулась на российский рынок, но с покупкой стоит подождать
+
Су-35С установил мировой рекорд, перехватив дальнобойной ракетой МиГ-29 ВСУ на дистанции 213 км
4
Идёт разработка чипа Kirin 9100 с энергоэффективностью на уровне Snapdragon 8 Gen 2
+
Космический телескоп Хаббл запечатлел крупное скопление миллионов звёзд из раннего космоса
1
В Саратовской области стартовало строительство моста через реку Большой Иргиз
+
Индийская ракета AD-1 демонстрирует возможности на уровне лучших мировых аналогов
+
Новый порядок экзаменов на права не касается электросамокатов, заявили в МВД
+
Honor, Xiaomi и Realme готовят новые недорогие смартфоны
+
Redmi Note 14 будет оснащен 1,5K-дисплеем и 50-мегапиксельной камерой
4
Новая версия приложения «Часы» даёт представление об изменении дизайна One UI 7
1
Истребители Су-57 активно используются в СВО, выполняя боевые задачи наравне с Су-35 и Су34
3
Российский РЭБ перехватил БПЛА самолетного типа TEKEVER с новейшей видеокартой Nvidia Jetson TX2
+
Жители Львова фиксируют рост количества топовых Mercedes, BMW и Jaguar, на которых разъезжают сотрудники Минобороны Украины
11
The Washington Post: F-16 встанут на вооружение ВВС ВСУ через две недели
4
Масштабный проект по производству в РФ сверхмощных турбин и не только профинансируют на 2,14 трлн рублей до 2030 года
4
Samsung Galaxy S25 Ultra может иметь более продолжительное время работы, чем Galaxy S24 Ultra
2

Популярные статьи

О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
6
Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля
4
5 необычных лайфхаков для пользователей Steam
7
Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
13
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
10
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
21
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
66
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
112
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
36

Сейчас обсуждают

unhurtable
05:20
Угадал, про три дня говорил генерал США а вовсе не кто-либо из МО РФ, лови желудь...
Глава ВВС США намекнул на существование секретных стелс-технологий, способных «дать отпор ВС Китая»
AleksK
04:58
Да конечно, все будет как мечтают кастрюли. Вон уже бунт в Москве назревает )))
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
AleksK
04:56
Я так погляжу у вас там своя реальность
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
AleksK
04:54
Вот только "нирабов" становится все меньше и меньше. Такими темпами скоро каждый тарасик с gps трекером будет ходить.
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
AleksK
04:53
А ты точно хочешь "по-настоящему"?
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
Максим Завразин
04:45
Лучше бы испарительную камеру больше сделали и аккумулятор, потолще телефон
Samsung Galaxy S25 Ultra получит больше оперативной памяти по сравнению с предшественником
nukemall
04:24
Чисто коллекционная игрушка, чтобы на таком ездить надо иметь "Гараж особого назначения" в котором механики будут согласно регламенту шприцевать, заливать, регулировать итд + завод ЗиЛ готовый изготов...
На российском маркетплейсе продаётся лимузин ЗИЛ-41047 2007 года — последний из партии
Михаил Авраменко
03:41
Ты на своем глухом хуторе совсем за новостями не следишь?
Президент Финляндии: Украина стала сильнее для начала переговоров с Россией
LazyCamel
03:35
Мне одному разница заголовка и содержимого статьи напомнило просто 100% мем про "Учёный изнасиловал журналиста"
Учёные научились влиять на разум мышей – проведен успешный эксперимент
Gamandril
03:34
На самом деле было бы занятно увидеть не совсем избитые сюжеты. Ну там попаданец попадает в другой мир, который похож на Землю, но у него есть хороший современный нож и он походив на секции единоборст...
Аниме о геймерах: виды, особенности, проблемы и перспективы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем