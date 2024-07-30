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Microsoft меняет ядро Windows 11 после массового сбоя: как Rust поможет в безопасности
После массового сбоя, вызванного драйвером CrowdStrike, Microsoft планирует изменить ядро Windows 11, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов. В числе нововведений — внедрение языка программирования Rust для повышения безопасности системы.

Недавний сбой, вызванный драйвером безопасности CrowdStrike, стал причиной "синего экрана смерти" на 8,5 миллионах компьютеров по всему миру, что привело к значительным экономическим потерям. Этот инцидент заставил Microsoft пересмотреть подход к безопасности своего программного обеспечения и задуматься о серьезных изменениях в ядре Windows 11. В центре внимания компании оказались меры, которые помогут избежать повторения подобных ситуаций в будущем.

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Одним из ключевых направлений, которые рассматривает компания, является ограничение доступа сторонних приложений к критически важным компонентам Windows. Это решение позволит значительно снизить риски, связанные с установкой и работой программного обеспечения от внешних разработчиков. В частности, Microsoft планирует ограничить доступ таким охранным компаниям, как CrowdStrike, к важным частям системы.

Кроме того, Microsoft намерена продвигать использование встроенных функций безопасности Windows, что даст пользователям больше возможностей для защиты своих устройств. Это также включает в себя призыв к охранным компаниям более внимательно подходить к разработке своих решений и находить способы минимизации риска сбоев.

Для достижения этих целей Microsoft будет сотрудничать с рядом компаний, чтобы выявить безопасные методы тестирования и внедрения обновлений. Важным аспектом этого процесса станет использование новых технологий безопасности, которые обеспечат более надежную защиту пользователей.

Одним из наиболее интересных решений, рассматриваемых Microsoft, является внедрение языка программирования Rust в процесс разработки ядра Windows. Rust, созданный Mozilla, стал известен благодаря своей безопасности и надежности. Он предлагает разработчикам инструменты для создания программного обеспечения, которое минимизирует вероятность возникновения ошибок, что особенно важно в контексте операционных систем.

Язык Rust поддерживает множество стилей программирования и фокусируется на безопасности и параллелизме, что делает его идеальным кандидатом для рефакторинга ядра Windows. Внедрение Rust может помочь Microsoft создать более устойчивую и безопасную операционную систему, способную противостоять современным угрозам.

Сейчас Microsoft активно работает над тем, чтобы интегрировать Rust в свои процессы разработки. Это позволит не только улучшить качество программного обеспечения, но и повысить доверие пользователей к продуктам компании. В условиях растущей угрозы кибератак и сбоям в работе программного обеспечения, такие меры становятся особенно актуальными.

#microsoft #windows 11 #безопасность #rust #сбой #crowdstrike
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