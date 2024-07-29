Бывший подводник ВМС США Том Шугарт поделился информацией о новой китайской подводной лодке класса Hangor II, замеченной на спутниковых снимках. Это открытие подчеркивает усилия Китая в укреплении своего военно-морского флота и конкуренции с США.

В последние годы Китай значительно усиливает свои военно-морские силы, стремясь конкурировать с ВМС США. Одним из недавних достижений стал проект новой подводной лодки класса Hangor II, детали которой стали доступны благодаря спутниковым снимкам. Бывший подводник ВМС США Том Шугарт раскрыл уникальные аспекты этой подлодки, что привлекло внимание экспертов и аналитиков.

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На спутниковых снимках, опубликованных Шугартом, была замечена подводная лодка класса Hangor II, которая была заказана Пакистаном у Китая. Эта подлодка является частью стратегии Исламабада по противодействию Индии и представляет собой первую из восьми запланированных единиц. Однако на изображениях также была обнаружена еще одна подводная лодка, которую Шугарт описывает как "неопознанную". Он отмечает, что эти две подлодки имеют разные характеристики и не могут быть отнесены к одному классу.

Шугарт указывает на то, что идентификационный номер Hangor II соответствует данным о ее спуске на воду в конце апреля, что подтверждается спутниковыми снимками. При сравнении с предыдущими моделями, такими как 039A, новая подлодка выделяется своими размерами и конструкцией. Корма в форме буквы X, которая никогда ранее не использовалась в китайских подводных лодках, позволяет улучшить маневренность и снижает шумовую сигнатуру, что критически важно для скрытности подводного судна.

Кроме того, Шугарт обратил внимание на активность крана на верфи, где была замечена новая подлодка. Он отмечает, что на снимках от 26 апреля были видны две новые лодки, которые значительно отличались друг от друга. На изображении от 15 июня Hangor II оставалась на месте, в то время как активность крана вокруг новой лодки прекратилась. Это вызывает вопросы о судьбе неопознанного судна, и Шугарт выражает намерение следить за дальнейшими событиями.

Согласно отчету Министерства обороны США, на данный момент Китай эксплуатирует 48 дизель-электрических подводных лодок, из которых 21 относится к классу Type 039A/B. Пентагон ожидает, что к 2025 году Китай построит более 25 подводных лодок этого класса. Важно отметить, что дизель-электрические подлодки обладают преимуществами в скрытности и маневренности, в то время как атомные подводные лодки обеспечивают большую выносливость для длительных подводных операций.

Некоторые западные эксперты, такие как Алекс Лак, предполагают, что неопознанная подводная лодка может указывать на переход Китая к установке систем вертикального пуска на обычные подводные лодки, что соответствует текущим тенденциям в военно-морской стратегии страны. Другие аналитики, такие как Брайан Харт, подчеркивают, что инвестиции Китая в подводные силы значительно возросли за последние годы, что делает их флот одним из самых мощных в регионе.

Строительство подводных лодок класса Type 039A/B началось в начале 2000-х годов, и они размещены на ключевых военно-морских базах вдоль побережья Китая. Эти базы стратегически важны для операций в Южно-Китайском, Восточно-Китайском и Желтом морях, что подчеркивает растущее влияние Китая в этих водах.