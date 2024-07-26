Согласно последним данным, ВВС США должны пересмотреть свои стратегии использования F-15EX, учитывая растущую роль многоместных истребителей в современных конфликтах. В то время как Народно-освободительная армия Китая активно развивает концепции многопилотных самолетов, США рискуют упустить важные возможности.

Современные воздушные бои становятся все более сложными, и как утверждает издание The War Zone, необходимость адаптации к новым условиям становится критически важной для Военно-воздушных сил США (USAF). С учетом изменений в стратегической обстановке и планов по выводу устаревших истребителей, таких как F-15C/D, ВВС США стоят перед выбором: продолжать следовать традиционным подходам или интегрировать новые концепции, которые уже активно развивает Народно-освободительная армия Китая (НОАК). Одной из таких концепций является использование многоместных истребителей, которые могут значительно повысить эффективность боевых операций.

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The War Zone утверждает, что сейчас ВВС США готовятся к интеграции ограниченного количества F-15EX Eagle II в свой флот, однако текущие стратегические планы не учитывают потенциал задней кабины этого самолета. В отличие от ВВС США, НОАК активно развивает многоместные конфигурации, которые позволяют более эффективно управлять данными в сложных боевых условиях. В то время как F-15EX, как ожидается, будет использоваться преимущественно для миссий воздух-воздух, его задняя кабина остается незанятой и неиспользуемой.

С учетом того, что ВВС НОАК ожидают значительных сложностей в будущих воздушных боях, они рассматривают многоместные конфигурации как ключ к успеху. Это позволяет более эффективно обрабатывать и интерпретировать большие объемы данных, что становится критически важным в условиях насыщенной информацией боевой среды. Например, задний оператор на истребителе J-16 выполняет функции, которые выходят за рамки традиционного управления огнем, включая координацию действий с другими самолетами и наземными силами.

Сравнение подходов ВВС США и НОАК, по мнению The War Zone, показывает, что, несмотря на наличие высоких технологий, USAF рискуют упустить важные возможности, если не начнут использовать заднюю кабину F-15EX для выполнения более сложных задач. В то время как НОАК адаптирует свои истребители к новым требованиям, ВВС США остается привязанными к устаревшим концепциям, что может негативно сказаться на их боеспособности.

С точки зрения технологий, F-15EX представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими моделями. Он оснащен современными датчиками, мощными двигателями и усовершенствованной системой самозащиты. Однако, игнорируя заднюю кабину, ВВС США упускают возможность расширить функциональность данного истребителя и сделать его более универсальным в условиях будущих конфликтов, считают авторы статьи, опубликованной в The War Zone.

В условиях, когда объем информации, поступающей от различных сенсоров, продолжает расти, важно, чтобы операторы могли обрабатывать данные и принимать решения в реальном времени. ВВС НОАК уже начали интегрировать искусственный интеллект для облегчения этой задачи, но, как показывает практика, полностью полагаться на машины нельзя. Взаимодействие человека и машины остается важным аспектом, особенно в сложных боевых условиях, где требуется быстрая реакция.

The War Zone, ссылаясь на Недавние исследования, заявляют, что в будущих конфликтах объем данных, которые необходимо будет обрабатывать, будет колоссальным. Это, считают американские эксперты, ставит под угрозу способность операторов эффективно работать в условиях перегрузки информации. В то время как НОАК разрабатывают концепции, которые включают многопилотные платформы, ВВС США должны переосмыслить свои подходы к использованию F-15EX.

Китайская армия уже демонстрирует, как многоместные истребители могут использоваться для управления сложными боевыми операциями. В частности, J-16, который активно используется НОАК, показывает, как задний оператор может выполнять функции командующего воздушной миссией, что позволяет более эффективно управлять боевыми действиями и взаимодействовать с другими платформами. Это дает возможность не только улучшить тактические действия, но и повысить общую эффективность выполнения операций.

В то время как ВВС США рассматривают возможность использования F-15EX только для ограниченных миссий, как, например, воздух-воздух, НОАК уже продемонстрировала, что многоместные истребители могут выполнять гораздо более сложные задачи. Это включает в себя координацию действий с беспилотниками, управление многоплатформенной разведывательной информацией и ведение боевых действий в условиях высокой конкуренции.

По мнению The War Zone, ВВС США стоит перед выбором: продолжать следовать традиционным путям или же адаптироваться к новым требованиям и возможностям, которые предоставляет современная технология. Игнорирование задней кабины F-15EX может стать серьезной ошибкой, которая снизит боеспособность США в будущем.