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Tesla отложила планы строительства Gigafactory в Мексике из-за экономической неопределенности
Tesla временно приостановила строительство своего нового завода Gigafactory в Мексике из-за возможного возвращения Дональда Трампа к власти. Решение связано с опасениями по поводу введения высоких пошлин на автомобили, произведенные в Мексике.

Ситуация на рынке электромобилей США становится все более напряженной, и недавнее решение Tesla приостановить проект Gigafactory в Мексике подчеркивает, как политические факторы могут влиять на бизнес-стратегии крупных компаний. Ожидание результатов президентских выборов в США в ноябре 2024 года заставляет автопроизводителя пересмотреть свои планы, что может оказать серьезное влияние на будущее производства в Северной Америке.

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Tesla официально объявила о приостановке строительства своего нового завода Gigafactory в Нуэво-Леоне, Мексика. Это решение стало следствием растущих опасений по поводу возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США. В ходе недавней телеконференции, посвященной финансовым результатам второго квартала, генеральный директор компании Илон Маск отметил, что необходимо дождаться результатов выборов, прежде чем продолжать инвестиции в проект.

Причина такого осторожного подхода заключается в политике Трампа, который на протяжении своей предыдущей администрации высказывал намерение ввести высокие пошлины на автомобили, производимые в Мексике и поставляемые в США. Это может существенно снизить рентабельность завода, что и стало основным фактором приостановки строительства. Маск подчеркнул, что сейчас нет смысла вкладывать крупные средства в Мексику, если существует угроза введения тарифов.

Тем не менее, Tesla не собирается снижать темпы производства на своих действующих заводах в США. Маск подтвердил, что компания планирует увеличить мощности на своих заводах во Фремонте, Калифорния, и Остине, Техас. Это позволит Tesla соответствовать растущему спросу на электромобили и обеспечит стабильный рост в ближайшие годы.

В ходе пресс-конференции Маск также рассказал о планах по производству новых моделей, таких как Robotaxi и Optimus, которые будут собираться на заводе в Техасе. Ожидается, что первая версия Robotaxi начнет производство уже в следующем году, что свидетельствует о намерении Tesla активно развивать свои технологии и расширять модельный ряд.

Интересно, что кампания Трампа акцентирует внимание на поддержке производства в США и закупке местной продукции. Трамп утверждает, что цели продаж электромобилей должны быть пересмотрены, чтобы дать потребителям больше свободы выбора. Это может повлиять на стратегию Tesla, которая уже активно работает над расширением своего присутствия на американском рынке.

Маск также отметил, что возможное возвращение Трампа может создать дополнительные сложности для конкурентов Tesla, однако для самой компании это не станет серьезной проблемой. Он выразил уверенность, что Tesla сможет адаптироваться к любым изменениям в политической и экономической среде.

#tesla #электромобили #трамп #мексика #gigafactory
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