Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) представила новую ракету класса «воздух-поверхность» под названием Wind Demon. Этот легкий и доступный боеприпас отвечает требованиям современного поля боя, предлагая новые возможности для нанесения массированных ударов.

В условиях современных конфликтов, где эффективность и доступность становятся ключевыми факторами, израильская компания IAI анонсировала новую ракету класса «воздух-поверхность» под названием Wind Demon. Этот боеприпас, обладающий уникальными характеристиками, по заверению разработчиков призван изменить подход к ведению боевых действий, обеспечивая армии возможность наносить массированные удары по различным целям. Wind Demon сочетает в себе передовые технологии и доступность, что делает его привлекательным выбором для многих стран, стремящихся к модернизации своих вооружений.

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Wind Demon весит 140 килограммов и имеет дальность более 200 километров, что позволяет запускать его с различных воздушных платформ, включая вертолеты и военные самолеты. Эта ракета разработана с учетом современных требований к точности и эффективности, что делает ее идеальным инструментом для выполнения разнообразных боевых задач.

Одной из ключевых особенностей Wind Demon является наличие лазерных головок самонаведения и электрооптики, что обеспечивает высокую точность как в дневных, так и в ночных условиях. Кроме того, система включает в себя автоматическое распознавание целей, что значительно упрощает процесс наведения на цель и повышает вероятность успешного удара.

IAI акцентирует внимание на возможностях подключения ракеты, которые позволяют передавать видео в реальном времени и поддерживать контроль над ситуацией во время выполнения миссии. Это означает, что операторы могут оперативно реагировать на изменения в боевой обстановке и корректировать действия ракеты в реальном времени. Ее изменяемый профиль скорости – быстро/медленно/быстро – позволяет осуществлять высокоскоростное реагирование и выборочное приближение на малой скорости к интересующим объектам.

Боеприпас также обладает адаптируемой боевой частью, вес которой превышает 20 килограммов. Она может быть настроена для различных типов действия: взрывного, осколочного или проникающего. Это делает Wind Demon универсальным решением для поражения как стационарных, так и движущихся целей, включая системы противовоздушной обороны и радары.

IAI подчеркивает, что Wind Demon представляет собой «прагматичный ответ» на меняющийся характер войны, где доступность и возможность массового использования становятся критически важными. В условиях текущих конфликтов наблюдается растущий интерес к боеприпасам, которые могут быть использованы в больших количествах без значительных затрат. Wind Demon, как легкий и недорогой боеприпас, отвечает этому запросу, предлагая армии возможность эффективного ведения боевых действий с минимальными затратами.

Хотя точная стоимость Wind Demon пока не раскрыта, эксперты предполагают, что она будет значительно ниже по сравнению с более крупными ракетами, такими как Storm Shadow или Tomahawk, которые могут стоить свыше одного миллиона долларов. Это делает Wind Demon привлекательным выбором для стран, стремящихся к модернизации своих вооруженных сил, не выходя за рамки бюджета.