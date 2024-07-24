Apple получила патент на уникальную технологию пользовательских жестов для устройств, крепящихся на голове. Это новшество может значительно улучшить взаимодействие с такими устройствами, как Vision Pro и умные очки.

Сегодня технологии, которые позволяют пользователям взаимодействовать с устройствами, становятся все более интуитивными. Компания Apple, известная своими инновациями, сделала очередной шаг в этом направлении, получив патент на систему пользовательских жестов для устройств, крепящихся на голову. Эта разработка обещает не только улучшить управление такими устройствами, как гарнитуры и умные очки, но и значительно расширить их функциональные возможности.

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В недавней патентной заявке, одобренной Бюро по товарным знакам и патентам США, Apple описала систему, которая позволит пользователям настраивать собственные жесты для управления своими устройствами. В частности, речь идет о гарнитурах, подобных Apple Vision Pro, и умных очках, которые могут распознавать заранее определенные движения рук.

Одним из ключевых аспектов этой технологии является возможность адаптации жестов под индивидуальные потребности пользователей. Часто случается, что некоторые пользователи могут испытывать трудности с выполнением стандартных жестов, и именно здесь новая система может оказаться полезной. Патент содержит 48 эскизов, демонстрирующих, как устройства могут распознавать и реагировать на пользовательские жесты.

Важным элементом разработки является инструмент под названием Gesture Association Tool, который позволяет пользователю самостоятельно определять, какие функции он хочет активировать с помощью жестов. Система будет задавать вопросы о том, для каких именно действий требуется создать жест, а затем автоматически назначать имена для этих жестов. Это делает процесс создания индивидуальных жестов более простым и понятным.

Технология включает использование датчиков изображения, которые фиксируют движения рук пользователя и передают данные на процессор устройства. Процессор, в свою очередь, анализирует эти данные и определяет, какой жест был выполнен, сопоставляя его с заранее заданными критериями. Это позволяет устройству эффективно реагировать на действия пользователя, выполняя соответствующие команды.

Хотя основное внимание в патенте уделяется устройствам, крепящимся на голове, такие технологии могут быть адаптированы и для других категорий устройств. Например, они могут быть использованы в наушниках с функцией управления жестами, а также в дисплеях, встроенных в очки. Это открывает новые горизонты для разработки интерактивных интерфейсов, которые сделают взаимодействие с технологиями более естественным и удобным.