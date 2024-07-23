Ошибочное обновление программного обеспечения CrowdStrike привело к серьезным сбоям в работе авиаперевозок и медицинских учреждений. Генеральный директор компании Джордж Курц будет допрошен Конгрессом США о причинах инцидента.

Недавний инцидент с программным обеспечением CrowdStrike стал причиной широкомасштабного сбоя, который затронул важнейшие сферы, включая авиаперевозки и здравоохранение. 23 июля, по данным Washington Post, ошибка в обновлении привела к появлению "синего экрана смерти" на компьютерах с Windows, что вызвало серьезные последствия для множества организаций. В ответ на эту ситуацию Конгресс США решил вызвать генерального директора CrowdStrike Джорджа Курца для дачи показаний, чтобы выяснить причины и последствия данного инцидента.

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По информации, которую публиковали зарубежные СМИ, даже спустя три дня после инцидента авиакомпания Delta продолжала сталкиваться с отменами рейсов и сбоями в работе систем. Это создало значительные неудобства для пассажиров и поставило под угрозу безопасность перевозок. В условиях, когда авиаперевозки и медицинские услуги требуют высокой надежности и бесперебойной работы, такой сбой стал настоящим шоком.

Генеральный директор CrowdStrike Джордж Курц в своем сообщении на социальных платформах попытался успокоить общественность, заявив, что массовое отключение не связано с инцидентом безопасности или сетевыми проблемами. Он объяснил, что сбой был вызван "проблемой с обновлениями контента Falcon для хостов Windows". Однако такие объяснения не смогли успокоить пользователей и клиентов, которые столкнулись с реальными последствиями инцидента.

Конгресс США, обеспокоенный масштабами ситуации, решил вызвать Курца для дачи показаний перед Комитетом внутренней безопасности Палаты представителей. В письме, направленном в CrowdStrike, подчеркивается, что последствия технического сбоя еще далеки от завершения, и общественность ожидает подробных разъяснений о том, как такая серьезная ошибка могла произойти.

Представитель CrowdStrike Кевин Беначчи также подтвердил, что компания активно взаимодействует с соответствующими комитетами Конгресса и готова предоставить необходимую информацию. Однако, несмотря на усилия компании, многие остаются обеспокоенными тем, как подобные сбои могут повлиять на их бизнес и безопасность.