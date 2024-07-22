Низкий потребительский спрос на электромобили заставил компанию пересмотреть свою стратегию.

На фоне растущей конкуренции на рынке электромобилей Ford Motor Company столкнулась с трудностями, которые вынуждают ее пересмотреть свои амбициозные планы по электрификации в Европе. В условиях, когда спрос на электрические автомобили не соответствует ожиданиям, компания ищет новые пути для адаптации к изменяющимся условиям.

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Ford объявила о том, что ее первоначальные цели по электрификации в Европе оказались слишком высокими. Главный операционный директор подразделения Model E, Марин Гьяджа, отметил, что потребительский интерес к электромобилям не оправдал прогнозов, что вынуждает компанию пересмотреть свою стратегию в этом направлении.

Ранее, в 2021 году, Ford поставила перед собой задачу полностью перейти на электрические модели в Европе к 2030 году. Однако новые реалии рынка заставляют компанию замедлить этот процесс. В мае этого года генеральный директор Ford Europe, Мартин Сандер, заявил, что производство автомобилей с традиционными двигателями может продолжаться и после установленного срока.

Основными причинами для корректировки планов стали замедление внедрения электромобилей и рост затрат на их производство. На данный момент Ford предлагает в Европе лишь две полностью электрические модели: Explorer EV и Mustang Mach-E. В этом году ожидается выход нового Capri, который также будет электрическим.

Хотя Ford еще не скорректировала свои планы по производству электромобилей в США, недавние заявления о расширении производства пикапа Super Duty в Канаде с добавлением гибридных моделей указывают на то, что компания не собирается полностью отказываться от гибридных технологий.