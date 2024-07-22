Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Быстрое развитие китайских электромобилей пугает генерального директора Sony Honda Mobility
Генеральный директор Sony Honda Mobility, Мизуно Ясухидэ, выразил обеспокоенность быстрым развитием электромобилей в Китае. Он отметил, что японские компании рискуют оказаться позади, если не изменят свои подходы к производству.

В последние годы рынок электромобилей претерпевает значительные изменения, и Китай становится лидером в этой области. Недавние комментарии генерального директора Sony Honda Mobility подчеркивают, насколько серьезной угрозой являются китайские производители для японских автогигантов, таких как Honda.

реклама

Мизуно Ясухидэ, возглавляющий совместное предприятие Sony и Honda, высказал свои опасения по поводу стремительного роста китайских электромобилей. По его словам, китайские компании значительно опережают японские в скорости разработки, сокращая время от идеи до серийного производства до 18 месяцев. Это более чем вдвое быстрее, чем у японских производителей, что ставит под угрозу их конкурентоспособность.

Он подчеркнул, что их китайские конкуренты демонстрируют впечатляющее исполнение и скорость реализации своих проектов, что вызывает у него беспокойство. Ясухидэ призвал японские компании пересмотреть свою консервативную корпоративную культуру и ускорить процессы, чтобы не отстать от быстроменяющегося рынка.

Совместное предприятие Sony и Honda было основано в 2022 году с целью объединить опыт Honda в автомобилестроении и технологические достижения Sony в области программного обеспечения и развлечений. Компания планирует выйти на рынок Северной Америки с электромобилями в 2026 году, начиная с выпуска седана в 2025 году, а затем внедорожника в 2027 и компактного седана в 2028 году.

Ясухидэ также отметил, что, несмотря на высокие пошлины на китайские электромобили в США, японским производителям нельзя расслабляться. Он считает, что вместо того, чтобы радоваться отсутствию китайских автомобилей на американском рынке, необходимо разработать конкурентоспособные модели, которые смогут успешно бороться с китайскими аналогами.

#китай #sony #электромобили #honda
+
Написать комментарий (0)
Венгерская научная организация присоединилась к лунной инициативе Китая и России
Tesla может отказаться от планов по производству аккумуляторных ячеек 4680
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Две ракеты «Искандер» «прошлись» по крупным эшелонам ВСУ с техникой в Харьковской области
+
Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский кризис сразу после победы на выборах
+
Новый чип MediaTek Tianji 8400 превосходит по производительности Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
+
Инновационная логистика на передовой: Российские военные внедряют дроны для доставки горючего
1
Ракета SM-6 ВМС США, управляемая новым усовершенствованным армейским радаром, поразила цель
2
Материнская плата ASUS X870E получит эксклюзивные функции BIOS
4
Интерфейс One UI 7.0 от Samsung заимствует функции iOS и делает ставку на искусственный интеллект
+
Bank of America: мировая полупроводниковая отрасль будет сильно зависеть от Тайваня ещё лет пять
+
Серверный процессор Amazon Graviton 4 превосходит процессоры AMD и Intel
5
Информатор обнародовал подробности о периоде запуска Sony PlayStation 5 Pro
+
Обнародованы характеристики, приблизительная стоимость и особенности линейки смартфонов iPhone 17
+
Подтверждено ещё одно камео члена Людей Икс для фильма "Дэдпул и Росомаха"
+
Российские истребители прогнали два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США от границы РФ
+
В сеть утекла возможная дата выхода Sony PlayStation 5 Pro
+
Атака на Тель-Авив и роль хуситов
1
Intel представила новые процессоры 14-го поколения без эффективных ядер
5
Новая услуга от Сбербанка: пополнение Steam через мобильное приложение
1
Эксперты: партнеры NVIDIA используют дешевую термопласту, из-за чего температура GPU достигает 100°С
5
Тайны Большого красного пятна: Почему гигантский вихрь на Юпитере уменьшается
+
Samsung подала очередной патент на необычный складной смартфон
1

Популярные статьи

Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
19
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
39
Как производители видеокарт экономят на геймерах, снижая количество памяти и качество термопасты
8
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
19
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
29
29 июля 2024 года Microsoft закрывает Marketplace Xbox 360
+
Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin
6
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
7
Asia Times: Китайские подлодки получат боевые лазеры, способные "незаметно" cжигать спутники США
+

Сейчас обсуждают

Gamandril
21:09
Ты так и не понял зачем снижают разрешение. Это лишь попытка снизить влияние костыльного подключения видеокарты, но это не единственная конфигурация, которая возможна несмотря на то что почти все счит...
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Midnight Sun
21:09
хрюкай громче
Российские операторы FPV-дронов уничтожили очередной танк M1 Abrams ВСУ
Кирилл Луганский
21:08
Можно как то с вами списаться ,чтобы подсказали
Как на Xbox запускать игры из Steam и Epic Games Store в 2024 году
Кирилл Луганский
21:08
Подскажите! А какой ip вручную вводить? Не врублюсь как сделать
Как на Xbox запускать игры из Steam и Epic Games Store в 2024 году
ЧatoБoт
21:07
"...Группа из 18 британских военнослужащих из Специальной воздушной службы (Special Air Service, SAS) погибла в результате удара по Одессе. Об этом в интервью Telegram-каналу «Пул N3», связанному с жу...
Ударом ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации Нацгвардии Украины в Липцах
Эдуард Кузнецов
21:04
Какое хитрое програмное обеспечение в ноутах, на интелоских процессорах глючит, а на амд нет. Явно амд занесли всем чемоданы. Надо промониторить новости чемоданного рынка, наверняка все кончились.
В Intel опровергают сообщения о массовых проблемах с мобильными процессорами 13-го и 14-го поколений
Игорь Гурьянов
20:53
в общем чет не получается фото приложить своей конструкции
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
Вячеслав Глушков
20:51
Забавная статейка: чайник угробит свою систему, более менее в теме, подтереться ей)
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
Palkovvodec
20:46
Путь к освобождению русского города Харьков будет выстлан ФАБиками, превращающими в удобрение хохлонациков. Бессмысленное сопротивление ради диктатуры просроченного наркоклоуна.
Ударом ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации Нацгвардии Украины в Липцах
Archimedes
20:42
Откуда мох будет брать жидкую воду, если давление ниже тройной точки? Что за дурость пишут люди?
Ford признала, что ее первоначальные цели по электрификации в Европе были слишком оптимистичными
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем