Генеральный директор Sony Honda Mobility, Мизуно Ясухидэ, выразил обеспокоенность быстрым развитием электромобилей в Китае. Он отметил, что японские компании рискуют оказаться позади, если не изменят свои подходы к производству.

В последние годы рынок электромобилей претерпевает значительные изменения, и Китай становится лидером в этой области. Недавние комментарии генерального директора Sony Honda Mobility подчеркивают, насколько серьезной угрозой являются китайские производители для японских автогигантов, таких как Honda.

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Мизуно Ясухидэ, возглавляющий совместное предприятие Sony и Honda, высказал свои опасения по поводу стремительного роста китайских электромобилей. По его словам, китайские компании значительно опережают японские в скорости разработки, сокращая время от идеи до серийного производства до 18 месяцев. Это более чем вдвое быстрее, чем у японских производителей, что ставит под угрозу их конкурентоспособность.

Он подчеркнул, что их китайские конкуренты демонстрируют впечатляющее исполнение и скорость реализации своих проектов, что вызывает у него беспокойство. Ясухидэ призвал японские компании пересмотреть свою консервативную корпоративную культуру и ускорить процессы, чтобы не отстать от быстроменяющегося рынка.

Совместное предприятие Sony и Honda было основано в 2022 году с целью объединить опыт Honda в автомобилестроении и технологические достижения Sony в области программного обеспечения и развлечений. Компания планирует выйти на рынок Северной Америки с электромобилями в 2026 году, начиная с выпуска седана в 2025 году, а затем внедорожника в 2027 и компактного седана в 2028 году.

Ясухидэ также отметил, что, несмотря на высокие пошлины на китайские электромобили в США, японским производителям нельзя расслабляться. Он считает, что вместо того, чтобы радоваться отсутствию китайских автомобилей на американском рынке, необходимо разработать конкурентоспособные модели, которые смогут успешно бороться с китайскими аналогами.