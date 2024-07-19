Ученые Пермского Политеха предложили использовать отходы содового производства для строительства дорог. Этот подход поможет не только снизить загрязнение, но и улучшить качество грунтовых слоев.

В Перми появилась инновационная идея по использованию отходов содового производства для строительства дорог. Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали метод, который не только поможет справиться с накопленными отходами, но и улучшит качество дорожного покрытия.

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Исследователи ПНИПУ обратили внимание на шлам, образующийся при производстве кальцинированной соды, который в настоящее время просто складируется, загрязняя окружающую среду. Они предложили использовать этот шлам в качестве стабилизатора для укрепления грунтовых слоев автомобильных дорог. По словам профессора Константина Пугина, предварительные эксперименты показали, что использование шлама может повысить несущую способность грунта на 6-18% в зависимости от его состава.

Однако ученые столкнулись с проблемой: шлам содержит хлорид-ионы, которые могут негативно влиять на почву и водоемы. Для решения этого вопроса они предложили добавлять летучую золу, которая образуется при сжигании твердого топлива на тепловых электростанциях. Эта зола способна эффективно поглощать свободные хлорид-ионы, предотвращая их миграцию из шлама.

Отходы содового производства занимают значительные площади и создают долгосрочные экологические проблемы. На одну тонну готовой продукции приходится до 10 кубометров дистиллерной суспензии, которая включает в себя как твердые, так и жидкие компоненты. Нерастворимая часть, представляющая собой мелкодисперсную массу, может быть использована для улучшения качества грунта.

Существующие методы утилизации этих отходов не получили широкого распространения из-за сложности и низкого спроса на получаемую продукцию. Однако новое направление, предложенное учеными, может изменить ситуацию. Переход на использование карбонатного шлама вместо традиционных цементов не только снизит выбросы углерода, но и уменьшит стоимость строительства дорог.

Планируется провести дополнительные эксперименты для определения оптимальных пропорций между грунтом, шламом и летучей золой, чтобы достичь максимальной несущей способности. Это позволит не только эффективно утилизировать отходы, но и создать более устойчивые и долговечные дорожные конструкции.