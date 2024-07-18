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Samsung разрабатывает сверхтонкий складной смартфон, который превзойдет Honor Magic V3 по толщине
Samsung, пионер массового производства складных смартфонов, работает над новой моделью, которая будет значительно тоньше существующих устройств. Это попытка компании вернуть себе лидерство на быстро развивающемся рынке складных телефонов.

Компания Samsung, известная как пионер массового производства складных смартфонов, сталкивается с растущей конкуренцией в этом сегменте рынка. Несмотря на недавний выпуск модели Galaxy Z Fold 6, который предлагает лишь небольшое улучшение по сравнению с предыдущими версиями, китайские производители постоянно совершенствуют свои складные устройства, в том числе в плане физического дизайна. Теперь Samsung разрабатывает новый сверхтонкий складной смартфон.

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Согласно сообщениям, Samsung работает над складным телефоном, толщина которого в закрытом состоянии составит всего 7 мм. Это значительно тоньше, чем у недавно выпущенного Honor Magic V3, который на сегодняшний день считается самым тонким складным устройством с толщиной 9,2 мм в сложенном виде. Для сравнения, толщина Galaxy Z Fold 6 составляет 12,1 мм, что на 2,9 мм больше, чем у устройства Honor.

Если Samsung действительно сможет реализовать этот проект, это будет невероятно тонкий складной телефон, который легко превзойдет конкурентов по толщине. Однако, достижение таких компактных размеров потребует от компании пойти на некоторые серьезные компромиссы. Например, возможно, придется пожертвовать поддержкой стилуса S Pen и уменьшить емкость аккумулятора.

Это не первый раз, когда Samsung работает над сверхтонким складным устройством. Ранее появлялись сообщения о разработке модели Galaxy Z Fold 6 Slim. Неясно, является ли новое устройство толщиной 7 мм той же самой моделью или отдельной итерацией.

Помимо физических размеров, Samsung также ищет уникальные функции, которые могли бы выделить ее складные смартфоны среди традиционных моделей. Однако подробности об этих особенностях пока не раскрываются.

#samsung #складной смартфон #тонкий дизайн
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