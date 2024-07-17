Tencent Yuanbao, первое в своем роде приложение с возможностями создания 3D-изображений, позволяет пользователям быстро и легко генерировать уникальных 3D-персонажей всего лишь с помощью одной фотографии. Это инновационное решение, сочетающее технологии искусственного интеллекта и 3D-моделирования, открывает новые возможности для творчества и персонализации.

Инновационное приложение Tencent Yuanbao на базе искусственного интеллекта открывает новую эру в создании 3D-контента. Используя передовые технологии искусственного интеллекта и 3D-моделирования, оно позволяет пользователям быстро и легко генерировать уникальных 3D-персонажей всего лишь с помощью одной фотографии. Это решение значительно упрощает и ускоряет процесс создания 3D-изображений, делая их доступными для широкого круга пользователей.

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Согласно "Отчету о тенденциях 3D-печати Protolabs в 2024 году", рынок 3D-печати переживает значительный рост и, как ожидается, достигнет пика в 57,1 миллиарда долларов США к 2028 году. Сочетание технологий искусственного интеллекта и 3D-моделирования позволяет создавать контент более эффективно и с высоким качеством.

Приложение Tencent Yuanbao, запущенное компанией, предлагает широкий спектр функций, включая создание персонализированных виртуальных помощников. Одной из его ключевых возможностей является "Фабрика мечты 3D-персонажей" – инновационный игровой процесс, который позволяет пользователям быстро создавать уникальных 3D-персонажей.

Для этого достаточно загрузить четкое фронтальное фото своего аватара и выбрать один из предлагаемых шаблонов персонажей. Затем приложение автоматически сгенерирует 3D-модель, которую можно просматривать под разными углами, а также сохранить, поделиться или распечатать.

Ключевым преимуществом "Фабрики мечты 3D-персонажей" является использование передовых технологий, разработанных Tencent. Среди них – технология 3D-изменения головы, аналогичная 2D-изменению лица, которая позволяет пользователям получить уникальную 3D-модель головы на основе их личного аватара. Кроме того, применяются технологии 3D-геометрической резьбы для повышения точности и естественности создаваемых фигур, а также технология отображения материалов PBR (физический рендеринг) для улучшения текстуры и реалистичности 3D-моделей.

В отличие от традиционного 3D-моделирования, которое является сложным и трудоемким процессом, "Фабрика мечты 3D-персонажей" позволяет быстро генерировать 3D-изображения, фиксируя шаблон тела и меняя только голову. Это значительно упрощает и ускоряет создание 3D-персонажей, делая их доступными для широкого круга пользователей.

В настоящее время приложение предлагает 10 различных стилей персонажей, и в будущем их количество будет расширяться. Кроме того, планируется внедрение инновационных игровых механик, которые будут стимулировать еще больше возможностей для творчества.

Как собственное приложение искусственного интеллекта, запущенное Tencent на основе большой модели Hunyuan, Tencent Yuanbao обладает широкими мультимодальными возможностями, включая генерацию 3D-текстов, изображений и видео. Это делает его одной из первых в отрасли комплексных 3D-моделей, основанных на одношаговом алгоритме, позволяющих создавать 3D-контент за считаные секунды.