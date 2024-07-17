Итальянский производитель суперкаров Ferrari готовится к премьере своей первой полностью электрической модели, которая будет представлена в конце следующего года и поступит в продажу в 2026 году. Генеральный директор компании Бенедетто Винья пообещал, что новый электромобиль будет обладать характерными для Ferrari динамическими характеристиками и доставит удовольствие как существующим, так и новым клиентам бренда.

Легендарный итальянский автопроизводитель Ferrari готовится к знаковому событию в своей истории – выпуску первой полностью электрической модели. Как стало известно, премьеру нового электрического суперкара от Ferrari следует ожидать в конце 2024 года, а его продажи стартуют в 2026 году. Генеральный директор компании Бенедетто Винья пообещал, что новинка будет создана "правильно" и сможет порадовать как давних поклонников бренда, так и любителей передовых технологий.

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Хотя компания пока не раскрывает конкретных технических деталей будущей новинки, известно, что она будет построена на платформе, которая использовалась для создания прототипа на базе внедорожника Maserati Levante. Однако окончательный серийный дизайн, скорее всего, будет значительно отличаться от этого "донора".

Как отметил Бенедетто Винья, глава Ferrari, при разработке электромобиля компания будет стремиться сохранить фирменные ездовые качества своих моделей с ДВС. Для этого аккумуляторная батарея будет расположена таким образом, чтобы максимально сбалансировать вес машины, подобно тому, как это реализовано в нынешних среднемоторных и переднемоторных Ferrari.

"Не существует установленного шаблона. Люди покупают Ferrari, потому что им доставляет огромное удовольствие водить их, а не из-за каких-то отдельных факторов", - подчеркнул Винья. По его словам, новый электромобиль должен будет понравиться как постоянным клиентам марки, так и новым энтузиастам бренда.

Винья также опроверг информацию о том, что Ferrari будет использовать литий-железо-фосфатные аккумуляторы в своей электрической модели. Вместо этого компания намерена закупать батарейные блоки у нескольких поставщиков, чтобы обеспечить дифференциацию продукции и возможности долгосрочного обслуживания.

Производство первого электромобиля Ferrari будет налажено на новом энергетическом заводе E-building в Маранелло. Изначально там будут выпускаться гибридные модели Purosangue и SF90, а в 2026 году к ним добавятся и чисто электрические версии. При этом Винья заверил, что в будущей линейке Ferrari будут представлены автомобили с ДВС, гибридные и полностью электрические модели, соотношение которых будет определяться потребительским спросом, а не заданными целями продаж.

По предварительным данным, цена на дебютный электрический суперкар Ferrari стартует от 500 000 долларов США. Кроме того, в разработке уже находится и вторая электрическая модель компании. Однако Винья отказался комментировать эту информацию, подчеркнув, что окончательную стоимость новинки Ferrari объявит за месяц до начала продаж.

Несомненно одно – Ferrari готовится к важному этапу своей истории, выпуская первый в своей линейке полностью электрический автомобиль.