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Проект NASA - "шагающий" воздушный шар для изучения поверхности Титана и морского дна Земли
Инженеры NASA разработали революционную концепцию "шагающего" воздушного шара, способного перемещаться по поверхности Титана, а также исследовать морское дно Земли. Этот проект, известный как BALLET, открывает новые возможности для космических и подводных исследований.

Команда инженеров из Техасского университета под руководством Хари Наяра, главного робототехника Лаборатории реактивного движения NASA, представила инновационную концепцию "шагающего" воздушного шара, способного исследовать поверхность Титана – одного из спутников Сатурна, а также изучать морское дно Земли. Этот проект, получивший название BALLET (BALloon Locomotion for Extreme Terrain), открывает новые возможности для космических и подводных исследований, значительно расширяя наши познания о других мирах и недрах нашей собственной планеты.

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Воздушные шары традиционно рассматривались как средство перемещения в атмосферах планет, подобных Земле, но концепция BALLET предлагает совершенно новый подход. Конструкция включает в себя положительно плавучий воздушный шар, который поддерживает шесть "ног", прикрепленных к регулируемым тросам. Эти "ноги" представляют собой небольшие научные модули, способные брать пробы поверхности или анализировать химический состав.

Когда одна из "ног" заканчивает свою работу в определенной точке, BALLET втягивает тросы, поднимая ее над поверхностью, а затем вытягивает тросы, чтобы переместить "ногу" в новое место. Предварительные исследования показали, что для обеспечения устойчивости шара лучше всего одновременно поднимать две противоположные "ноги".

Хотя первоначально концепция BALLET разрабатывалась для исследования Титана, у нее есть и другие перспективные применения. Например, "шагающий" воздушный шар может быть использован для сбора "конкреций" - минеральных образований на морском дне, что представляет интерес для горнодобывающей промышленности. Это может стать одним из редких случаев, когда космическая технология находит применение на Земле, а не наоборот.

Несмотря на то, что на данном этапе проект BALLET приостановлен с точки зрения получения дальнейшего финансирования от NASA, его концепция продолжает вызывать интерес у сообщества исследователей. Возможность перемещаться по поверхности других миров и морскому дну, не нанося вреда окружающей среде, делает "шагающий" воздушный шар BALLET многообещающим инструментом для будущих космических и подводных экспедиций.

#космос #nasa #титан #воздушный шар #ballet #морское дно
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