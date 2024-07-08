Honda представит новый Prelude, двухдверный гибридный спортивный автомобиль, на Goodwood Festival of Speed в Великобритании в этом месяце. Серийная версия ожидается к выпуску на рынок в следующем году.

Honda официально объявила сегодня, что на Goodwood Festival of Speed (Англия) в этом месяце она представит Prelude, двухдверный гибрид. В Великобритании состоится церемония европейской премьеры, серийная версия, как ожидается, будет выпущена на рынок в следующем году. В то же время Honda также опубликовала серию официальных фотографий новой машины.

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Новый автомобиль, который будет выпущен на этот раз, является «воскрешением» раннего классического двухдверного спортивного автомобиля Honda Prelude. Prelude пользовался спросом среди представителей всех слоев общества благодаря своему полноприводному рулевому управлению и высокооборотному двигателю VTEC. Автомобиль имеет достаточно плавные линии и достаточно динамичный кузов.

Подробности о силовом агрегате автомобиля не разглашаются, но он будет оснащен гибридной системой e:HEV, а объем двигателя может быть таким же, как у Civic и нового Accord (2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель). Разработчики заявили, что он будет более спортивным, чем традиционная модель.

Зарубежные СМИ прогнозировали, что стартовая цена автомобиля составит от $26 150 до $28 000, и ожидается, что он будет выпущен примерно во второй половине 2025 года. Ожидаемые характеристики автомобиля, следующие:

Длина: 4300 мм

Ширина: 1790 мм

Высота: 1300 мм

Колесная база: 2575 мм

Максимальная выходная мощность двигателя/максимальный крутящий момент: 155 л.с./19,0 кгм.



