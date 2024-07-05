Компания Chrysler объявила об отзыве 1060 импортированных гибридных внедорожников Wrangler 4xe, произведенных в период с июня по октябрь 2021 года. Причиной стал дефект крышки топливного бака, который может привести к повышенным выбросам паров топлива.

Автомобильные производители постоянно сталкиваются с необходимостью оперативно реагировать на возникающие проблемы с безопасностью и соответствием экологическим нормам. На днях компания Chrysler объявила об отзыве партии своих гибридных внедорожников Wrangler 4xe из-за дефекта, который может привести к повышенным выбросам.

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Согласно информации от Государственного управления по регулированию рынка, Chrysler (Китай) Automobile Sales Co., Ltd. отзывает 1060 импортированных гибридных автомобилей Wrangler 4xe, произведенных в период с 1 июня 2021 года по 6 октября 2021 года. Причиной стала проблема с крышками топливных баков, которые не соответствуют техническим характеристикам.

Данный дефект приводит к ослаблению уплотнений на крышках, что может вызвать чрезмерные выбросы паров топлива. Такая ситуация создает риск необоснованных выбросов, что и стало поводом для отзыва.

Расследование дефекта было инициировано Государственной администрацией по регулированию рынка. Компания Chrysler (Китай) Auto Sales Co., Ltd. в рамках отзывной кампании бесплатно заменит крышки топливных баков и новые топливозаливные трубки соответствующего размера. Это позволит обеспечить полную герметичность топливного заливного отверстия и исключить риск повышенных выбросов.

Отзыв затронул относительно небольшое количество автомобилей, и владельцы этих авто надеются, что своевременные действия автопроизводителя позволят избежать более серьезных последствий.