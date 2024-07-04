Китайская компания EHang, ведущий мировой разработчик технологической платформы для городской воздушной мобильности, объявила о поставке 27 единиц своего беспилотного пассажирского самолета EH216-S в округ Вэньчэнь.

Технология городской воздушной мобильности (UAM) постепенно становится реальностью во многих регионах Китая. Одним из пионеров в этой области является округ Вэньчэнь, который недавно получил партию из 27 беспилотных пассажирских самолетов EH216-S от компании EHang. Это знаменует собой начало запуска туристических воздушных экскурсий, которые позволят гостям любоваться живописными горными и озерными пейзажами региона с высоты птичьего полета.

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Стало известно, что в конце июня беспилотный электрический самолет вертикального взлета и посадки EH216-S от EHang совершил свой дебютный полет в Вэньчэне с пассажирами на борту, ознаменовав тем самым запуск культурной туристической инициативы "Низкогорный туризм в Вэньчэне". Во время полета EH216-S доставил нескольких пассажиров на обзорную экскурсию над знаменитым озером Тиандин в Baizhangji Fall & Feiyun Lake Scenic Resort, откуда открываются захватывающие виды на природную красоту Вэньчэна.

Согласно соглашению о сотрудничестве между EHang и правительством округа Вэньчэнь, обе стороны будут совместно развивать UAM и поддерживающую экосистему общественных услуг для экономики низкогорья. В этом году округ Вэньчэнь планирует проложить маршруты воздушных экскурсий по живописным местам, таким как озеро Тиандин и водопад Байчжанцзи, и запустить беспилотные услуги воздушных экскурсий с помощью eVTOL.

Округ Вэньчэнь, известный своими головокружительными водопадами, живописными горами и ущельями, сверкающими озерами и густыми лесами, служит прекрасным фоном для любого воздушного тура. EHang и местные власти заверяют, что будут работать над дальнейшим развитием необходимой инфраструктуры, чтобы к концу 2024 года запустить регулярные полеты eVTOL в регионе.





Увидев большой потенциал в развитии экономики полетов на малых высотах, федеральное правительство Китая продолжает поддерживать этот зарождающийся рынок, стимулируя инвестиции. А округ Вэньчэнь, работает над тем, чтобы стать одним из первых лидеров в быстрорастущей экономике малых высот, которая позволит как пилотируемым, так и беспилотным летательным аппаратам летать на высотах до 1000 м для обеспечения транспортировки, возможностей для отдыха, коммерческой перевозки грузов, реагирования на чрезвычайные ситуации.