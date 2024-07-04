Однако эксперты предупреждают, что новым игрокам из Китая будет непросто повторить успех традиционных автомобилей на фоне падения спроса на электромобили в России.

Стремительная экспансия китайских автомобильных брендов на российском рынке продолжается. После выхода на отечественный рынок таких игроков, как Zeekr, BYD и Voyah, в ближайшее время к ним может присоединиться еще один производитель электрокаров из Поднебесной.

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Вице-президент китайской компании Hozon Auto Чжоу Цзян сообщил «Известиям», что бренд NETA рассматривает возможность вывода своих электромобилей на российский рынок. В настоящее время компания анализирует климатические условия в стране и совместимость своих моделей с ними.

«Российский рынок отличный. Мы проводим соответствующие исследования для выхода на него. Однако географические и климатические условия в Китае и России разные, поэтому мы пока анализируем температурный разрыв и совместимость автомобилей, как они могут адаптироваться к российским реалиям. Это может быть локализованный модельный ряд. Уже идет подготовка соответствующих сертификатов», - рассказал Чжоу Цзян.

Отдельные модели NETA уже сейчас можно приобрести в России через параллельный импорт, но в ограниченном количестве. Официальные поставки, в случае успешного прохождения всех необходимых процедур, могут начаться в ближайшее время.

Однако эксперты предупреждают, что новым китайским электрокарам будет непросто повторить успех традиционных автомобилей из Поднебесной. Продажи электромобилей в РФ падают второй месяц подряд, достигнув уровня середины 2023 года. Так, в мае было реализовано 1096 электрокаров, тогда как в апреле – 2237 штук, что на 51% меньше.

Одной из причин падения спроса называют ужесточение правил ввоза автомобилей в Россию и рост таможенных сборов, что сказывается на ценах. Кроме того, электрокары по-прежнему проигрывают традиционным авто по таким параметрам, как дальность поездки и скорость зарядки.

Несмотря на это, власти предпринимают меры по стимулированию продаж электромобилей, в том числе за счет развития зарядной инфраструктуры. Так, к концу 2024 года количество быстрых зарядных станций должно увеличиться до 2,5 тысяч. Также на рынке представлен отечественный электрокар «Москвич», хотя его продажи пока остаются скромными.

Подробнее о продажах в минувшем месяце кроссовера "Москвич 3" вы можете узнать здесь.