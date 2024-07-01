Кроссовер "Москвич 3" стал лидером спроса, разойдясь тиражом более 1000 единиц. Компании приходится работать над увеличением объемов поставок, чтобы удовлетворить высокий покупательский интерес.

Российский автопром вновь демонстрирует уверенный рост и восстановление после сложностей прошлых лет. Теперь автомобили "Москвич" не просто находят своего покупателя, но и пользуются стабильно высоким спросом. Последние данные по продажам бренда подтверждают эту тенденцию.

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В июне 2024 года завод "Москвич" реализовал 1323 автомобиля — это неплохой результат, пусть и не рекордный. При этом в структуре продаж лидирует кроссовер "Москвич 3", который разошелся на данный момент в количестве более 1000 экземпляров. На втором месте находятся лифтбеки "Москвич 6" — их продано почти 200 единиц. Замыкают тройку лидеров электрические кроссоверы "Москвич 3е", обретшие около 100 владельцев.

Представители автозавода отмечают, что компании удалось в марте снизить цены на свою продукцию и упростить условия покупки. Это привело к росту спроса, когда машины "Москвич" фактически "разлетаются" с конвейера. "Автомобили не успевают доезжать до дилерских центров, как сразу отправляются к клиентам", — рассказали в пресс-службе компании.

В связи с этим производитель намерен наращивать темпы выпуска, чтобы в ближайшее время обеспечить дилеров необходимыми запасами новых машин. По итогам первого полугодия 2024 года российские покупатели уже приобрели более 10 тысяч автомобилей "Москвич", причем около 700 из них – "зеленый" кроссовер "Москвич 3е".

В целом по итогам 2024 года Московский автозавод планирует увеличить объем продаж на 75% по сравнению с предыдущим годом, доведя его до 27 тысяч машин. Ключевую роль в этом должна сыграть новая модель – семиместный кроссовер "Москвич 8", производство и старт продаж которого намечены на последние месяцы 2024 года.