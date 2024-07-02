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Высокотехнологичные БПЛА - General Atomics и Anduril борются за лидерство в программе CCA ВВС США
Военно-воздушные силы США ускоряют разработку нового поколения беспилотных боевых самолетов в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA). Ведущие оборонные компании General Atomics и Anduril уже приступили к созданию первых прототипов, сталкиваясь с техническими и производственными сложностями.

Американские военно-воздушные силы на протяжении многих лет находятся на острие технологического прогресса, постоянно внедряя новейшие образцы авиационной техники. Последним примером подобной инновационной программы стала инициатива по разработке новых сверхавтономных боевых беспилотников Collaborative Combat Aircraft (CCA).

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Компании General Atomics и Anduril, выбранные ВВС США для реализации первого этапа программы CCA, уже приступили к практической работе над своими прототипами. Однако, как отмечают представители этих оборонных гигантов, им приходится сталкиваться с серьезными техническими и производственными вызовами.

Майк Этвуд, вице-президент по программам перспективных самолетов компании General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), и Дьем Салмон, вице-президент по воздушному господству и ударам компании Anduril, подробно рассказали о программе CCA в новом выпуске подкаста The Merge, вышедшем в выходные, который возможно кто-то из наших читателей захочет прослушать полностью. Полное видео беседы вы можете найти ниже.


Так, в General Atomics решили использовать в качестве основы для своего CCA-беспилотника компоненты и технологии, проверенные на известном всем ударном БПЛА MQ-9 Reaper.


Это позволит ускорить процесс разработки и производства. При этом Майк Этвуд, вице-президент компании по перспективным авиационным программам, признал, что одной из ключевых проблем является обеспечение необходимого уровня автономности, который является одним из ключевых требований ВВС к новым беспилотникам.  

В свою очередь, Anduril также работает над своим вариантом CCA, получившим название Fury.


Компания позиционирует его как полностью автономный боевой дрон, способный действовать без участия человека-оператора. Однако, по признанию вице-президента Anduril Диема Сэлмона, добиться желаемого уровня искусственного интеллекта и автономности оказалось весьма непростой задачей.

Несмотря на эти трудности, обе компании демонстрируют уверенность в успешном завершении первого этапа программы CCA. В General Atomics даже заявляют, что уже смотрят вперед к созданию следующего поколения беспилотников, которые будут интегрированы с системой воздушного оружия LongShot.

The War Zone в своей статье подтверждает, что гонка за создание сверхавтономных боевых БПЛА нового поколения для ВВС США набирает обороты. General Atomics и Anduril, опираясь на свой богатый опыт и внушительные технологические возможности, стремятся вырваться вперед в этом стратегически важном для них соревновании.

Еще больше самой разной и актуальной информации смотрите в нашем блоге Global Chronicles.

#беспилотники #ввс сша #автономность #general atomics #anduril #cca
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