Китайский национальный инновационный центр робототехники представит первого полноразмерного отечественного робота-гуманоида «Цинлун» на Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2024 года. Робот будет иметь открытый исходный код, что поможет ускорить развитие роботостроения в Китае.

Китай продолжает уверенно двигаться вперед в области робототехники и искусственного интеллекта. На одном из крупнейших мировых форумов по ИИ – Всемирной конференции по ИИ 2024 года – впервые будет представлен первый полномасштабный отечественный робот-гуманоид, получивший название "Цинлун".

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Согласно имеющейся информации, Всемирная конференция по искусственному интеллекту 2024 года (WAIC 2024), которая пройдет с 4 по 7 июля в Шанхае, будет посвящена ключевым технологиям ИИ, интеллектуальным терминалам и расширению возможностей приложений. Одним из событий станет презентация первого полноразмерного китайского робота-гуманоида "Цинлун".

"Цинлун" был разработан специалистами Национального и местного инновационного центра роботов-гуманоидов, расположенного в Национальном инновационном центре Чжанцзян. Рост робота составляет 182 см, вес – 82 кг, он обладает до 43 активными степенями свободы. Максимальный крутящий момент суставов достигает 400 Нм, а вычислительная мощность – 400 Tops.

Особенностью "Цинлуна" является то, что его программное обеспечение для динамики тела будет иметь открытый исходный код. Это позволит исследователям и разработчикам из разных организаций беспрепятственно изучать алгоритмы управления роботом-гуманоидом и ускорит развитие технологий в этом направлении. После июльской презентации Национальный центр планирует предоставить дополнительные данные и предварительно обученные модели, чтобы еще больше поспособствовать прогрессу в области гуманоидной робототехники.

Помимо "Цинлуна", на WAIC 2024 будут представлены и другие разработки в сфере робототехники. Компания Humanoid Robot (Shanghai) Co., Ltd. продемонстрирует интерактивный опыт работы с роботом "Сюаньу", а также возможности алгоритмов управления роботом "Сузаку" и точного сбора данных роботом "Белый тигр". Кроме того, будут показаны роботы-гуманоиды от компаний Tesla, Yushu Technology и других участников.

Стоит отметить, что WAIC 2024 в этом году продолжит свое расширение и модернизацию. Выставочная площадь мероприятия составит более 52 000 квадратных метров, а основное внимание будет уделено таким направлениям, как большие модели ИИ, вычислительная мощность, робототехника и автономное вождение. Ожидается презентация множества новых инновационных разработок в области искусственного интеллекта.

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