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Galaxy Ring способно обнаруживать храп и отслеживать менструальный цикл
Компания Samsung готовит к выпуску новый фитнес-трекер Galaxy Ring, который сможет отслеживать температуру кожи, обнаруживать храп и даже помогать с прогнозированием менструального цикла. Эти функции могут вывести устройство на новый уровень в сегменте носимой электроники.

Производители носимой электроники постоянно стремятся предложить пользователям все более инновационные и полезные функции, выходя за рамки стандартного отслеживания физической активности. Samsung, будучи одним из лидеров этого рынка, готовит к выпуску новое устройство под названием Galaxy Ring, которое, как ожидается, станет очередным прорывом в сегменте фитнес-трекеров.

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Согласно утечкам информации, компания Samsung планирует представить свой новый фитнес-трекер под названием Galaxy Ring на мероприятии Samsung Unpacked 10 июля 2024 года. Устройство обещает стать действительно многофункциональным, предлагая пользователям ряд уникальных возможностей для контроля здоровья.

Одной из ключевых особенностей Galaxy Ring станет способность измерять температуру кожи. Это позволит владельцам более точно отслеживать изменения в состоянии организма, в том числе для прогнозирования менструального цикла у женщин. Кроме того, Galaxy Ring сможет обнаруживать храп, хотя для этой функции потребуется, чтобы телефон пользователя находился рядом и был подключен для записи звука.

Помимо этих новшеств, Galaxy Ring, как ожидается, будет выполнять стандартные для фитнес-трекеров функции – отслеживание частоты сердечных сокращений, уровня стресса и других показателей здоровья. Пользовательский интерфейс в приложении Samsung Health будет специально адаптирован для работы с данными, собираемыми устройством.

Ожидается, что стоимость Galaxy Ring будет находиться в диапазоне от $300 до $350. Кроме того, Samsung может предложить ежемесячную подписку на расширенные возможности сервиса Samsung Health, аналогично Fitbit Premium, по цене менее $10 в месяц.

Таким образом, Galaxy Ring может стать весьма привлекательным предложением для тех, кто ценит высокотехнологичные решения в области здоровья и фитнеса.

#samsung #galaxy ring #фитнес-трекер #храп #менструальный цикл #температура кожи
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