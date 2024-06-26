Госкорпорация "Роскосмос" разрабатывает новый абонентский терминал "Гонец-Автономный" для персональных коммуникаций в отдалённых уголках. Устройство обеспечит двустороннюю спутниковую связь и будет поставляться в компактном рюкзаке.

Освоение дальних и труднодоступных районов является одной из важных задач, стоящих перед Россией. Для обеспечения надёжной связи на таких территориях, государственная корпорация "Роскосмос" разрабатывает новое инновационное оборудование.

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Недавно стало известно, что компания "Спутниковая система "Гонец" (входящая в структуру Роскосмоса) готовит к выпуску новый абонентский терминал под названием "Гонец-Автономный". Это устройство предназначено для индивидуальных и групповых пользователей, которые находятся вне зоны действия наземных сетей связи.

Для работы с "Гонец-Автономным" не потребуется ничего, кроме подключения к нему по Wi-Fi с помощью смартфона, ноутбука или планшета. Сам терминал будет упакован в небольшой рюкзак, что обеспечит его мобильность и удобство использования.

Одной из ключевых особенностей устройства станет возможность подключения выносной антенны. Это может оказаться полезным, когда терминал применяется на различных подвижных объектах, например, в кузове вездехода. За счёт новых технологических решений разработчикам удалось уменьшить размер антенны почти в 2 раза по сравнению с предыдущими моделями.

"Гонец-Автономный" позволит отправлять текстовые и голосовые сообщения, а также передавать небольшие файлы из любой точки, где нет наземных сетей связи. Кроме того, терминал сможет определять и передавать информацию о своём местоположении, что крайне важно для задач мониторинга и спасательных операций в удалённых районах.

Первые испытания нового устройства запланированы на лето 2024 года. Ожидается, что "Гонец-Автономный" станет незаменимым помощником для тех, кто часто бывает в труднодоступных местах и нуждается в надёжной спутниковой связи.