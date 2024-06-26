Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Роскосмос представляет портативный спутниковый терминал для мобильной связи
Госкорпорация "Роскосмос" разрабатывает новый абонентский терминал "Гонец-Автономный" для персональных коммуникаций в отдалённых уголках. Устройство обеспечит двустороннюю спутниковую связь и будет поставляться в компактном рюкзаке.

Освоение дальних и труднодоступных районов является одной из важных задач, стоящих перед Россией. Для обеспечения надёжной связи на таких территориях, государственная корпорация "Роскосмос" разрабатывает новое инновационное оборудование.

реклама

Недавно стало известно, что компания "Спутниковая система "Гонец" (входящая в структуру Роскосмоса) готовит к выпуску новый абонентский терминал под названием "Гонец-Автономный". Это устройство предназначено для индивидуальных и групповых пользователей, которые находятся вне зоны действия наземных сетей связи.

Для работы с "Гонец-Автономным" не потребуется ничего, кроме подключения к нему по Wi-Fi с помощью смартфона, ноутбука или планшета. Сам терминал будет упакован в небольшой рюкзак, что обеспечит его мобильность и удобство использования.

Одной из ключевых особенностей устройства станет возможность подключения выносной антенны. Это может оказаться полезным, когда терминал применяется на различных подвижных объектах, например, в кузове вездехода. За счёт новых технологических решений разработчикам удалось уменьшить размер антенны почти в 2 раза по сравнению с предыдущими моделями.

"Гонец-Автономный" позволит отправлять текстовые и голосовые сообщения, а также передавать небольшие файлы из любой точки, где нет наземных сетей связи. Кроме того, терминал сможет определять и передавать информацию о своём местоположении, что крайне важно для задач мониторинга и спасательных операций в удалённых районах.

Первые испытания нового устройства запланированы на лето 2024 года. Ожидается, что "Гонец-Автономный" станет незаменимым помощником для тех, кто часто бывает в труднодоступных местах и нуждается в надёжной спутниковой связи.

#роскосмос #спутниковая связь #гонец #мобильные коммуникации
+
Написать комментарий (0)
Складной телефон Honor Magic V3 с поддержкой спутниковой связи готовится к выходу
В Роскосмосе рассказали о сроках создания базы на Луне и её предназначении
SpaceX готовится запустить прямую связь Starlink с мобильными телефонами в 2024 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: В NASA рассказали, как экипаж космического корабля Starliner сможет вернуться на Землю
1
Первая атомная электростанция Польши будет построена недалеко от Балтийского моря
+
Первая партия боеприпасов, закупленных Чехией специально для нужд ВСУ, прибыла на Украину
+
В России строят новый завод по производству электроники
76
Экипаж тягача ВСУ ошибся поворотом и привез на прицепе исправный танк Т-64БМ прямо на позиции РФ
+
Издание The National Interest сравнило возможности истребителей пятого поколения Китая и США
+
Ростех готов увеличить производство зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь"
3
ВС РФ передана партия современных колёсных гаубиц «Мальва»
+
В Кремле заявили, что ничего не знают о якобы сбитом дроне над Черным морем, принадлежащим США
6
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
45
Представлен «бумажный» планшет Onyx Go 10.3 с экраном, который имитирует текстуру настоящей бумаги
+
Ученые в США изобрели «микроконденсаторы» со 170-кратным скачком плотности энергии
4
Начата реконструкция первой на Урале «государевой дороги», связавшей в XVII веке Европу и Сибирь
+
В серию Intel Core Ultra 200V войдёт процессор Core Ultra 9
+
Бывшая биржа «Санкт-Петербург» переехала в столицу Дальнего Востока и переименована в «Восточную»
2
В Приморском крае построят крупный завод железобетонных изделий за 1 млрд рублей
+
GeForce RTX 4070 Ti SUPER переходит на графический процессор AD102
+
280 млн пользователей за 3 года установили вредоносные расширения для Chrome
+
У нового американского беспилотника-невидимки XRQ-73 бесшумный привод
+
Вашингтон планирует передать Киеву пакет военной помощи на 150 миллионов долларов в этом месяце
3

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
58
Краткий обзор игры "Shadow Gambit: The Cursed Crew"
1
Мое мнение об Elden Ring: Shadow of the Erdtree
1
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
58
Почему PlayStation 5 опережает Xbox: анализ ключевых ошибок и упущений
12
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Крах Xbox - главные ошибки Microsoft и их последствия в 2024 году
10
США вряд ли смогут помочь Израилю в "большой войне с Хезболлой", заявил начштаба ВВС США
15
Трамп покритиковал за СВО Байдена и Кремль и отметил, что при нем такого не было
2
Эксперты считают, что "Железный купол" Израиля не устоит под натиском "Хезболлы"
2

Сейчас обсуждают

l33t_h4x00r
21:30
Вообще раньше брал Самсунги , 200 гб, 1 ТБ, еще жесткие , работало по многу лет , сейчас 500 гб 850 ЭВО около 5 лет...надеюсь проработает еще.Пока опыт положительный.
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
glavhyilo
21:29
их тряхнут,если они полезут.
FT: Европейские страны НАТО смогут выставить лишь 300 тысяч солдат против России
l33t_h4x00r
21:26
надо как-то обыграть предыдущие заголовки , правильный выбор между Core i9-9900K и Core i3-14100F это AMD
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
Александр Белашов
21:19
Мало проектов показали на 24 год? Дней выхода нет, и это должно стать причиной для ещё парочки твоих глупых статей с очередной смертью xbox. А чейт ты не пишешь что сони при смерти? Или игнорируешь ...
Крах Xbox - главные ошибки Microsoft и их последствия в 2024 году
Вячеслав Крицков
21:07
Хочешь быстрее и дешевле,купи рх 470-580 , по-моему на Авито около 5 к стоит , и блть в 580 8 Гб , она реально будет тачить , а это наверное тоже что и 470 на 4 Гб ,хотя 470 будет наверное лучше
Volkswagen добавил ChatGPT на многие модели своих автомобилей
Легенда
21:07
старые свои статьи рерайтит. месяц назад оно уже писало на эту игру
Мое мнение о Final Fantasy 7 Rebirth
glavhyilo
21:07
говорят с с.кореи,уже в июле 2024г,приедут войска в Донецк.Зачистка походу большая грядёт вскоре,как говорится не спасать,не защищать,идут солдаты зачищать.
FT: В вооруженных силах европейских государств не хватает солдат
Вячеслав Крицков
21:07
Хочешь быстрее и дешевле,купи рх 470-580 , по-моему на Авито около 5 к стоит , и блть в 580 8 Гб , она реально будет тачить , а это наверное тоже что и 470 на 4 Гб ,хотя 470 будет наверное лучше
Volkswagen добавил ChatGPT на многие модели своих автомобилей
Вячеслав Крицков
21:06
Хочешь быстрее и дешевле,купи рх 470-580 , по-моему на Авито около 5 к стоит , и блть в 580 8 Гб , она реально будет тачить , а это наверное тоже что и 470 на 4 Гб ,хотя 470 будет наверное лучше .
Volkswagen добавил ChatGPT на многие модели своих автомобилей
Марат Имакулов
21:02
За 900 тысяч новую продадите весту? Если что обращайтесь.
LADA Vesta SW с автоматической трансмиссией подешевела на 120 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем