Команда исследователей из Снежинского института (Челябинская область) во главе с профессором Сергеем Баутиным разработала уникальную теорию возникновения и развития разрушительных атмосферных вихрей, включая торнадо и ураганы.

В последнее время учащение экстремальных погодных явлений, таких как ураганы, смерчи и другие разрушительные вихри, вызывает все большую обеспокоенность во всем мире. Однако российские ученые из Снежинского института утверждают, что они нашли способ не только прогнозировать, но и предотвращать формирование этих природных катастроф. Более того, их разработки могут стать основой для создания нового альтернативного источника энергии.

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Группа ученых под руководством профессора Сергея Баутина сумела раскрыть фундаментальные закономерности, лежащие в основе возникновения и развития атмосферных вихрей. Согласно их теории, формирование ураганов и торнадо происходит под действием силы инерции вращения Земли вокруг собственной оси.

Как объясняет Баутин, масса планеты настолько велика (около 6 секстиллионов тонн), что даже ее медленное вращение создает достаточную скорость для превращения больших воздушных потоков в мощные закрученные вихри. При этом в Северном полушарии природные циклоны вращаются против часовой стрелки, а в Южном – наоборот.

Расчеты специалистов показали, что энергия, сопровождающая движение тайфуна или торнадо, является колоссальной. Однако, по мнению ученых, ее можно использовать для предотвращения распространения разрушительных вихрей. Согласно разработанной ими теории, точечные взрывы в центре формирующегося циклона могут разрушить его структуру и не позволить набрать критическую мощность.

По предварительным оценкам, управляемые воздействия на зарождающиеся ураганы и смерчи позволят локализовать их размеры, а в некоторых случаях и вовсе не допустить их образования. Более того, специалисты считают, что энергию самих вихрей можно направить на получение экологически чистой электроэнергии.

Концепция "вихревых электростанций" предполагает использование воронкообразных воздушных потоков для вращения турбин. По расчетам Ирины Крутовой, сотрудницы Снежинского института, мощность одного такого атмосферного генератора может достигать нескольких гигаватт. Это сопоставимо с показателями современных атомных или гидроэлектростанций.

Разумеется, реализация подобных инновационных идей потребует значительных финансовых вложений и отработки технологий на практике. Однако ученые уверены, что их разработки способны кардинально изменить ситуацию с природными катаклизмами и стать источником экологически чистой энергии в будущем.