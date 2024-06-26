Депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев призвал губернаторов Севастополя и Краснодарского края закрыть пляжи и места массового отдыха, расположенные вблизи военных и стратегических объектов. Такое предложение поступило после ракетного удара по Севастополю, в результате которого погибли люди.

Безопасность граждан или удобство отдыха - этот непростой выбор встает перед властями Крыма и Краснодарского края после обращения депутата Государственной Думы Дмитрия Гусева. Парламентарий призвал губернаторов закрыть для посещения пляжи и другие места массового скопления людей, расположенные вблизи военных и стратегических объектов. Такая мера, по мнению депутата, позволит гарантированно обеспечить безопасность людей в случае возможных террористических атак.

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Предложение Дмитрия Гусева последовало вскоре после ракетной атаки на Севастополь, произошедшей 23 июня. Тогда в результате обстрела города пятью баллистическими ракетами ATACMS погибли 4 человека, в том числе двое детей, а 153 были ранены. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что семь пострадавших, включая четырех детей, уже выписаны из больниц, а 22 человека (12 детей и 10 взрослых) были направлены на лечение в ведущие медицинские учреждения Москвы.

В своем обращении к губернаторам Гусев признает, что предлагаемая мера, безусловно, принесет определенные неудобства гражданам и нанесет ущерб бизнес структурам, особенно в разгар курортного сезона. Но, по его словам, это необходимо для "гарантированного обеспечения безопасности людей в случае атак на стратегические объекты нашей военной и гражданской инфраструктуры".

В настоящее время уже закрыты для посещения пляжи Любимовка и Учкуевка в Севастополе до окончания всех необходимых процедур по выявлению взрывоопасных предметов. Власти регионов пока не дали официального ответа на предложение депутата Гусева.