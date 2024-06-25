Бывший президент США Дональд Трамп обвинил сотрудников тюрьмы округа Фултон в "пытках" во время процедуры фотографирования, которую он прошел при сдаче в местное исправительное учреждение. При этом штаб Трампа использует эту ситуацию для сбора средств на его предвыборную кампанию.





Бывшие президенты США не часто попадают в тюрьму, а уж тем более не жалуются на "пытки" во время рутинной процедуры фотографирования. Однако Дональд Трамп, судя по всему, обладает особым талантом превращать самые обычные события в громкие скандалы в своих интересах.

реклама

Издание The Hill сообщает, что в электронном письме, разосланном предвыборным штабом Дональда Трампа, говорится, что в тюрьме округа Фултон в Джорджии, где экс-президент сдался властям в прошлом году, его якобы "пытали". Под "пытками" подразумевается обычная процедура фотографирования, которую проводят со всеми задержанными.

Трамп, известный своей склонностью к драматизации, заявил в письме: "Они пытали меня в тюрьме округа Фултон и забрали мою фотографию. Угадайте, что? Я напечатал это на кружке, чтобы ВЕСЬ МИР УВИДЕЛ!"

Надо отметить, что Трамп действительно стал первым действующим или бывшим президентом США, который сфотографировался в рамках уголовного дела. Его приезд в тюрьму сопровождался президентским кортежем, а сама процедура заняла около 20 минут.

Несмотря на столь тривиальный характер этого события, предвыборный штаб Трампа решил использовать его в своих интересах. В том же электронном письме предлагались кружки с фотографией экс-президента, полученной в тюрьме, для сбора средств на его предвыборную кампанию.

Таким образом, Трамп вновь продемонстрировал талант превращать даже рутинные ситуации в эффектные драматические сюжеты, которые можно использовать в политических целях. При этом сам факт его нахождения в тюрьме, пусть и на короткое время, является беспрецедентным для бывшего президента США.