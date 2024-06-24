Компания Xiaomi профинансировала разработку интеллектуального астрономического телескопа Dangdangli TW2, который объединяет в себе функции телескопа и цифровой камеры высокого разрешения. Новинка, представленная на платформе Xiaomi Youpin, предлагает широкие возможности для любителей астрономии и визуального контента.

Инновации в области потребительской электроники продолжают менять наше представление о том, что возможно. Одним из ярких примеров тому служит новый умный телескоп Dangdangli TW2, разработанный при финансовой поддержке технологического гиганта Xiaomi. Это устройство, сочетающее в себе высокоточную оптику и передовые цифровые технологии, открывает совершенно новые возможности для любителей астрономии и видеографии.

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Проект Dangdangli TW2, ставший очередным примером успешного сотрудничества Xiaomi с молодыми технологическими компаниями, был представлен на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin. Этот компактный, но функциональный телескоп объединяет в себе впечатляющие возможности.

В первую очередь, Dangdangli TW2 является полноценным астрономическим телескопом с фокусным расстоянием 500 мм и диаметром 82 мм. Его оптическая система отличается высокой светопропускной способностью благодаря 12-слойному покрытию с высокой светопроницаемостью, что позволяет получать яркие и детализированные изображения как в дневное, так и в ночное время.

Но на этом возможности TW2 не ограничиваются. Телескоп также оснащен высокопроизводительной цифровой камерой с сенсором 1/1,8 дюйма, способной записывать видео в разрешении 4K. Это делает устройство универсальным инструментом - не только для астрономических наблюдений, но и для создания профессионального визуального контента.

Эргономика и удобство использования TW2 также на высоте. Телескоп оборудован 5-дюймовым поворотным экраном 720p, мощным аккумулятором на 6000 мАч и пультом дистанционного управления для плавной работы с сенсорным экраном. Кроме того, устройство поддерживает подключение к Wi-Fi, что позволяет управлять им со смартфона.

Благодаря интеллектуальным возможностям, таким как обработка изображений с помощью ИИ, телескоп Dangdangli TW2 станет отличным помощником как для начинающих, так и для опытных любителей астрономии. Его удобный и продуманный дизайн, а также широкий функционал, делают TW2 еще одним впечатляющим примером высокотехнологичных разработок, поддерживаемых Xiaomi.