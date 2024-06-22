По слухам, флагманские смартфоны на базе нового чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 получат ряд технологических новинок, включая кремниевые аккумуляторы и поддержку сверхбыстрой оперативной памяти LPDDR5T. Но эти инновации приведут к значительному увеличению стоимости устройств.

Qualcomm готовится представить свой новый флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 4, который должен стать основой для топовых моделей смартфонов в ближайшем будущем. Компания обещает ряд серьезных технологических улучшений, но они, по всей видимости, отразятся на конечной цене устройств.

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Согласно слухам, Snapdragon 8 Gen 4 будет отличаться от предыдущих поколений флагманских чипов Qualcomm целым рядом инноваций. В первую очередь, производитель намерен оснастить топовые смартфоны на базе этого SoC кремниевыми аккумуляторами. Эта технология позволяет увеличить емкость батареи без роста габаритов.

Кроме того, эксперты утверждают, что "лучшие" модели устройств получат поддержку сверхбыстрой оперативной памяти стандарта LPDDR5T с пропускной способностью до 9600 МБ/с. Этот стандарт пока не применяется в массовых смартфонах, но уже доступен в некоторых премиальных решениях.

По словам осведомленных источников, внедрение кремниевых батарей и памяти LPDDR5T в Snapdragon 8 Gen 4 будет серьезным шагом вперед, но он отразится на стоимости готовых устройств. Глава Qualcomm намекал, что новый чипсет будет дороже своего предшественника - Snapdragon 8 Gen 3.

Таким образом, производители смартфонов, которые выбирают Snapdragon 8 Gen 4 в качестве "сердца" своих флагманов, будут вынуждены устанавливать и более высокие розничные цены на свою продукцию. При этом не все новинки, вероятно, получат самые передовые технологии, чтобы сохранить их в доступном ценовом сегменте.