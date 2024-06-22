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Владельцы iPhone из ЕС не получат в 2024 году всех новых ИИ-функций, активно рекламируемых Apple
Жители Европейского Союза в этом году не смогут воспользоваться новыми продвинутыми функциями искусственного интеллекта, зеркального отображения iPhone и совместного использования экрана, которые Apple анонсировала для своих устройств.

Apple всегда славилась своими разработками и стремлением предоставлять пользователям передовые технологические решения. Однако на этот раз европейские поклонники бренда будут вынуждены довольствоваться более скромным функционалом своих устройств. Новые интеллектуальные возможности iPhone, iPad и Mac в этом году не появятся в ЕС из-за сложностей с местным законодательством.

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Как стало известно, Apple не сможет внедрить ряд ключевых новшеств на своих устройствах для пользователей в Европейском Союзе в 2024 году. В частности, речь идет о функциях Apple Intelligence, зеркального отображения iPhone и совместного использования экрана SharePlay.

Причина этого кроется в сложностях с соответствием нормам Закона о цифровых рынках (DMA), вступившего в силу в ЕС. В компании признали, что из-за "нормативной неопределенности" не будут готовы к запуску трех этих функций для европейских клиентов в срок.

Apple Intelligence представляет собой целый спектр дополнительных возможностей, затрагивающих работу Siri, приложений и других компонентов. Зеркальное отображение iPhone позволяет управлять мобильным устройством с подключенного к нему Mac. А SharePlay дает пользователям контролировать экран друг друга во время совместного использования.

Тем не менее, некоторые аспекты Apple Intelligence, связанные с голосовым помощником Siri, все же появятся в ЕС, но только в 2025 году. Кроме того, ряд других новшеств, таких как Genmoji, Image Playground и инструменты для письма, будут доступны европейцам с сентября 2024-го. Однако это лишь часть того, что получат пользователи в других регионах.

Представители компании сообщили, что в настоящее время пытаются найти способ сделать свои новые технологии совместимыми с требованиями DMA. Но неясно, сколько времени это может занять и какие изменения придется внести Apple, чтобы в итоге представить их на европейском рынке.

#apple #iphone #европа #ии #ес #функции #dma
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