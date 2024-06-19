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ExLabs получает $1,9 млн на разработку технологии автономного захвата космических объектов
ExLabs получил значительное финансирование от SpaceWERX на сумму 1,9 млн долларов для ускорения разработки своей технологии автономного захвата космических объектов. Помимо этого, компания готовится к амбициозной миссии по встрече с астероидом Апофис в 2028 году.

Космический сектор продолжает демонстрировать невероятные темпы технологического развития, открывая новые горизонты для освоения космического пространства. На этом фоне особую роль играют инновационные стартапы, которые разрабатывают передовые решения, способные кардинально изменить ландшафт космической индустрии. Одним из таких передовых зарубежных игроков является компания ExLabs, которая только что получила существенное финансирование на дальнейшее развитие своих уникальных технологий.

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Стартап космических технологий ExLabs из Южной Калифорнии объявил о получении дополнительного финансирования в размере 1,9 миллиона долларов от SpaceWERX. Эти средства будут направлены на ускорение разработки передовой технологии автономного захвата космических объектов, известной как ACQR.

Помимо развития ACQR, у ExLabs есть и другие амбициозные планы. Компания готовится к захватывающей миссии по встрече с известным астероидом Апофис в 2028 году. По плану ExLabs собирается запустить на орбиту Апофиса три кубсата, что позволит протестировать системы и программное обеспечение для будущих операций по захвату и перемещению околоземных астероидов.

"Дополнительные 1,9 миллиона долларов, разделенные между правительством и частными инвесторами, облегчают наш переход к разработке прототипа и тестированию платформы ACQR, открывая путь к ее орбитальному испытательному полету", - отметил Мэтью Шмидгалл, генеральный директор и соучредитель ExLabs.

Помимо ACQR, компания также разрабатывает космический корабль Space Exploration and Resource Vehicle (SERV), который сможет доставлять полезные грузы весом до 30 метрических тонн. Когда SERV и ACQR будут объединены, они откроют новые возможности для захвата и контроля крупных объектов в космосе.

Долгосрочная цель ExLabs – создать крупнейший в мире действующий космический корабль, способный поддерживать миссии по поиску и использованию ресурсов астероидов в околоземном пространстве.

Команда ExLabs состоит из высококвалифицированных специалистов, включая бывшего управляющего партнера Rocket Motorsports, старшего системного инженера Boeing, главного научного сотрудника исследовательской лаборатории космических систем ВВС, главного инженера космического пространства и со-исследователя миссий на астероиды из НАСА.

Получение дополнительного финансирования и подготовка к захватывающей миссии с астероидом Апофис подчеркивают инновационный потенциал стартапа ExLabs и его способность трансформировать космическую отрасль.

#космос #космические технологии #астероид апофис #автономный захват
Источник: spacenews.com
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