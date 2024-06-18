Российские военные провели успешную операцию, в ходе которой были обнаружены и уничтожены укрепления ВСУ, а также американский бронетранспортер М113, пытавшийся приблизиться к позициям российских сил.

Несмотря на упорное сопротивление, ВСУ продолжают нести значительные потери в технике и живой силе. Российские войска методично уничтожают укрепления и вооружение ВСУ, постоянно совершенствуя тактику ведения боевых действий. Очередной успех был достигнут на сватовском участке фронта.

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Как сообщили в Минобороны России, в ходе проведенной разведки были выявлены цели на сватовском направлении. Беспилотники и другие средства наблюдения зафиксировали, что ВСУ пытались перебросить пехоту ближе к позициям российских войск, используя американский бронетранспортер М113.

Координаты целей были оперативно переданы на командный пункт, и расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" из состава мотострелковой бригады группировки "Запад" произвел эффективные удары. В результате бронетранспортер и укрепленный район ВСУ были полностью уничтожены.

"Каждый выстрел — это эмоция. Каждая пораженная цель — это эмоция. Это мой маленький вклад в нашу общую победу", - поделился командир расчета с позывным Мамура.

Что из себя представляет ПТРК «Фагот» вы можете узнать, посмотрев следующее видео.

Видео, демонстрирующее уничтожение американского БТР и с интервью, которое дал российский боец с позывным Мамура вы можете посмотреть, перейдя на сайт iz.ru.