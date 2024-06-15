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Опубликовано видео первого погружения в 4K 360° Manta Ray от DARPA
Компания Northrop Grumman поделилась новыми захватывающими кадрами своего беспилотного подводного аппарата Manta Ray, разработанного по заказу DARPA. Это первый детальный взгляд на передовую технологию, способную выполнять дальние и длительные миссии без участия человека.

Подводный мир таит в себе множество тайн и поражает воображение человечества. Сегодня мы становимся свидетелями очередного прорыва в покорении глубин, благодаря новому беспилотному аппарату Manta Ray от корпорации Northrop Grumman. Этот дрон был создан по заказу DARPA и готов взять на себя опасные и длительные подводные миссии, значительно повысив эффективность и безопасность в этой сфере. Напомним, что об этом уникальном дроне мы рассказывали здесь еще в начале апреля.

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Компания Northrop Grumman недавно представила более подробную информацию о своем роботизированном подводном аппарате Manta Ray, продемонстрировав первые кадры его погружения в формате 4K 360°. Этот впечатляющий дрон стал результатом четырехлетней работы над проектом DARPA по созданию автономного подводного средства Extra Large Uncrewed Underwater Vehicle (XLUUV), способного выполнять дальние и длительные операции без участия человека.


Для реализации этой задачи потребовалось создание действительно массивного и энергоэффективного аппарата. Manta Ray имеет футуристический дизайн корпуса, оптимизированный для гидродинамики, и специальную систему плавучести, которая позволяет ему перемещаться, в основном, за счет подъема и планирования в воде, а не постоянной работы двигателей.

"Дрон имеет двигательный механизм, он постоянно [целенаправленно] падает вперед через воду, как вверх, так и вниз", – рассказывает Брайан Теобальд, главный исследователь и главный инженер Manta Ray в Northrop Grumman. – "Когда Manta Ray нужно подняться или опуститься, он меняет плавучесть, накачивая морскую воду, чтобы изменить вес транспортного средства".


Во время первого погружения, запечатленного на видео, видно, как аппарат с помощью крана опускают в воду, после чего он начинает свое автономное плавание. Движение обеспечивают два четырехлопастных винта, расположенные на концах крыльев, а не четыре, как предполагалось ранее. Также наблюдается хорошая маневренность Manta Ray под водой и его способность опускаться на морское дно для экономии энергии.

"Беспилотные возможности Manta Ray имеют решающее значение, поскольку мы хотим защитить людей во время длительных миссий в потенциально опасных условиях", – отмечает Джо Дин, менеджер программы Manta Ray.

Есть еще одно видео, но вам придется перейти по ссылке здесь, чтобы увидеть его, потому что Northrop Grumman отключила встроенное воспроизведение.

Новые видеоролики Northrop Grumman предоставляют нам уникальную возможность заглянуть в будущее подводных миссий и оценить потенциал дрона Manta Ray, способного проводить длительные и энергоэффективные операции без участия человека.

#дрон #darpa #northrop grumman #manta ray #беспилотный подводный аппарат
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