Две ведущие японские автомобильные компании Honda и Mitsubishi объявили о создании нового совместного предприятия ALTNA Co., Ltd., которое будет заниматься производством и обслуживанием электромобилей, а также перерабатывать использованные аккумуляторные батареи для использования в энергетических системах.

В эпоху стремительного технологического развития и роста экологических угроз, ведущие мировые компании активно внедряют инновационные решения, чтобы внести свой вклад в создание устойчивого будущего. Именно с этой целью две крупнейшие японские автомобильные корпорации Honda и Mitsubishi объявили о создании совместного предприятия ALTNA Co., Ltd., которое станет ключевым игроком в революционной трансформации рынка электромобилей.

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Новое совместное предприятие ALTNA Co., Ltd. будет сочетать в себе ведущие технологии и ноу-хау от Honda и Mitsubishi, что позволит предложить потребителям передовые решения для электрической мобильности. Основной фокус ALTNA будет направлен на снижение общей стоимости владения электромобилями для пользователей, а также на создание инновационных операций по повторному использованию и переработке аккумуляторных батарей.

Компания начнет свою деятельность с предложения лизинговых планов на новый мини-электромобиль Honda N-VAN e:, который будет запущен в октябре 2024 года. Кроме того, ALTNA будет заниматься энергетическим бизнесом, перерабатывая отслужившие свой срок батареи электромобилей и используя их в качестве аккумуляторов для электросетей. Это позволит продлить жизненный цикл аккумуляторов и снизить их экологический след.

По словам руководителей компаний, создание ALTNA является ключевым шагом в реализации их стратегий по декарбонизации и продвижению электрической мобильности. Объединение технологического опыта Honda и глубоких знаний Mitsubishi в области энергетического бизнеса позволит разработать инновационные решения, которые будут способствовать массовому внедрению электромобилей и создадут новую эру устойчивой транспортной экосистемы.