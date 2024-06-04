Компания Sigma выпускает прорывной полнокадровый объектив 28-45 мм F1.8 DG DN Art, который сочетает в себе впечатляющую светосилу, высокое качество изображения и удобство использования.

Sigma 28-45 мм F1.8 DG DN Art — это первый в мире полнокадровый зум-объектив с постоянной диафрагмой F1.8. Это впечатляющее достижение позволяет получать великолепные снимки даже при слабом освещении, а также создавать красивый размытый фон (боке) на любом фокусном расстоянии.

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Помимо исключительной светосилы, объектив также обладает высокими оптическими характеристиками благодаря сложной конструкции из 18 элементов в 15 группах. Использование 5 специальных низкодисперсионных (SLD) элементов и 3 асферических линз обеспечивает выдающееся качество изображения с минимальными хроматическими аберрациями и другими искажениями даже при широкой диафрагме.

Sigma также позаботилась о практичности и удобстве использования объектива. Благодаря внутреннему механизму масштабирования, длина объектива остается постоянной, что упрощает работу в полевых условиях. Расстояние фокусировки также сохраняется неизменным во всем диапазоне масштабирования, облегчая съемку крупным планом.

Профессиональные функции, такие как высокоскоростной линейный автофокус, двунаправленное кольцо фокусировки и различные элементы управления, делают объектив Sigma 28-45 мм F1.8 DG DN Art идеальным выбором как для профессиональных фотографов, так и для энтузиастов. Кроме того, пыле- и брызгозащищенный корпус обеспечивает надежную работу в сложных погодных условиях.