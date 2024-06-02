Военно-воздушные силы США намерены провести две серии испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III без боевых частей. Цель данных мероприятий - подтвердить готовность и эффективность американских ядерных сил.

На фоне сохраняющейся напряженности в мировой политике военно-воздушные силы Соединенных Штатов продолжают планомерную работу по поддержанию и совершенствованию своих ядерных сил сдерживания. Как стало известно, в ближайшее время ВВС США намерены провести серию испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.

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Командование Глобального ударного командования ВВС США анонсировало проведение двух испытательных запусков межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с военной базы Ванденберг в Калифорнии. Данные мероприятия запланированы на первую неделю июня текущего года.

Первый пуск ракеты состоится 4 июня в период с 12:01 до 6:01 по тихоокеанскому времени. Второй испытательный старт запланирован на 6 июня в тот же временной интервал.

Как поясняет Командование глобального удара ВВС, цель подобных испытаний - продемонстрировать готовность, безопасность и эффективность ядерных сил Соединенных Штатов. По словам представителей ведомства, такие мероприятия имеют "решающее значение для обеспечения обороноспособности нашей страны".

"Стражи порядка и летчики Ванденберга привержены поддержке наших партнеров по миссии и этих жизненно важных испытательных запусков с Западного полигона", - заявил полковник Марк Шумейкер, командир космического старта Delta 30.

Отмечается, что испытательные пуски безоружных ракет Minuteman III проводятся в соответствии со стандартными процедурами. Предпусковое уведомление было направлено России в рамках двусторонних обязательств, что демонстрирует прозрачность действий Вашингтона.

Таким образом, ВВС США намерены перепроверить боеготовность и эффективность своих ядерных средств.