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OpenAI выпустила ChatGPT Edu предназначенный для университетов и вузов
OpenAI представила ChatGPT Edu – новую версию популярного чат-бота ChatGPT, специально разработанную для применения в высших учебных заведениях.

Технологии искусственного интеллекта стремительно проникают во все сферы человеческой деятельности, открывая поистине безграничные возможности для повышения эффективности и продуктивности. Теперь черед высшего образования – компания OpenAI представила специальную версию своего популярного чат-бота ChatGPT, адаптированную для использования в университетах и других учебных заведениях.

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Новый сервис ChatGPT Edu от OpenAI призван произвести революцию в системе высшего образования, предоставляя передовые возможности искусственного интеллекта в распоряжение студентов, преподавателей и административного персонала университетов.

В своем блоге OpenAI отмечает, что создание ChatGPT Edu было мотивировано успешным опытом применения ChatGPT Enterprise в таких престижных вузах, как Оксфордский университет, Уортонская школа Пенсильванского университета, Техасский университет в Остине и другие. Данное решение позволяет эффективно использовать возможности мощной языковой модели GPT-4o в самых разнообразных сценариях: от персонализированной поддержки обучения студентов до помощи исследователям в написании заявок на гранты.

Ключевые преимущества ChatGPT Edu включают в себя:

- Расширенные возможности анализа данных, просмотра веб-страниц и обобщения документов.

- Создание пользовательских версий ChatGPT для конкретных задач университета.

- Значительно более высокие лимиты на количество сообщений по сравнению с бесплатной версией.

- Улучшенные языковые навыки, поддержка более 50 языков.

- Надежная безопасность, конфиденциальность данных и административный контроль.

Безусловно, внедрение ChatGPT Edu в университетах может существенно повысить эффективность рабочих процессов, как для студентов, так и для преподавателей. Персонализированный AI-ассистент сможет оказывать индивидуальную поддержку, помогать в выполнении учебных заданий и даже в написании научных работ. Кроме того, ChatGPT Edu может применяться для автоматизации рутинных задач, таких как проверка работ или предоставление обратной связи.

В целом, данное решение от OpenAI открывает новую эру в сфере высшего образования, демонстрируя возможности искусственного интеллекта в содействии учебному и научному процессам.

#искусственный интеллект #openai #высшее образование #университеты #ai-ассистент #chatgpt edu
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