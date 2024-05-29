Представьте себе военный дрон, который никогда не должен прерывать свою миссию для пополнения заряда батареи. Технологии беспроводной передачи энергии могут перевернуть представление о возможностях БПЛА, позволяя им находиться в воздухе неограниченное время.
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Агентство перспективных оборонных разработок США (DARPA) выделило значительное финансирование для исследований в области беспроводной зарядки дронов в полете. Ключевым исполнителем проекта является доктор Ифана Махбуб, доцент кафедры электротехники и вычислительной техники Техасского университета, получившая в 2021 году престижную Премию молодых преподавателей от DARPA.
Разработанная Махбуб технология использует фазированные антенные решетки для направленной передачи электромагнитных волн на большие расстояния. Это позволяет заряжать батареи дронов в воздухе, избегая необходимости их возвращения на базу для замены или подзарядки. Таким образом можно обеспечить непрерывность критически важных миссий.
"Сигнал может идти в нежелательных направлениях", - говорит Махбуб. - "Наша цель – спроектировать форму сигнала так, чтобы мы могли минимизировать потери на пути распространения".
Технология беспроводной зарядки может найти применение не только для дронов, но и для других мобильных устройств, таких как электромобили, движущиеся по автомагистралям, а также для медицинских имплантатов. Хотя передача электромагнитной энергии на больших расстояниях может показаться опасной, эта технология уже давно используется в радиовещании, сотовой связи, GPS и других сферах.
Тем не менее, находиться между передатчиком и дроном во время зарядки в воздухе все же не рекомендуется.