DARPA выделило дополнительные средства для разработки технологии беспроводной передачи энергии, которая позволит дронам заряжать батареи прямо в полете. Это решит проблему ограничения полетного времени из-за необходимости возвращаться на базу для зарядки или замены аккумуляторов.

Представьте себе военный дрон, который никогда не должен прерывать свою миссию для пополнения заряда батареи. Технологии беспроводной передачи энергии могут перевернуть представление о возможностях БПЛА, позволяя им находиться в воздухе неограниченное время.

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Агентство перспективных оборонных разработок США (DARPA) выделило значительное финансирование для исследований в области беспроводной зарядки дронов в полете. Ключевым исполнителем проекта является доктор Ифана Махбуб, доцент кафедры электротехники и вычислительной техники Техасского университета, получившая в 2021 году престижную Премию молодых преподавателей от DARPA.

Разработанная Махбуб технология использует фазированные антенные решетки для направленной передачи электромагнитных волн на большие расстояния. Это позволяет заряжать батареи дронов в воздухе, избегая необходимости их возвращения на базу для замены или подзарядки. Таким образом можно обеспечить непрерывность критически важных миссий.

"Сигнал может идти в нежелательных направлениях", - говорит Махбуб. - "Наша цель – спроектировать форму сигнала так, чтобы мы могли минимизировать потери на пути распространения".

Технология беспроводной зарядки может найти применение не только для дронов, но и для других мобильных устройств, таких как электромобили, движущиеся по автомагистралям, а также для медицинских имплантатов. Хотя передача электромагнитной энергии на больших расстояниях может показаться опасной, эта технология уже давно используется в радиовещании, сотовой связи, GPS и других сферах.

Тем не менее, находиться между передатчиком и дроном во время зарядки в воздухе все же не рекомендуется.