Компания Aurora Flight Sciences представила свою концептуальную разработку нового высокоскоростного летательного аппарата вертикального взлета и посадки для программы DARPA SPRINT. В основе этого проекта лежит оригинальная конструкция комбинированного крыла, которая должна обеспечить сочетание высокой скорости и маневренности.

Создание многофункциональных летательных систем, способных выполнять широкий спектр боевых задач, является ключевым направлением работ в Агентстве перспективных оборонных научно-исследовательских разработок США (DARPA). И вот компания Aurora Flight Sciences представила свое видение такого передового аппарата.

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В рамках программы DARPA SPRINT, нацеленной на разработку высокоскоростных самолетов вертикального взлета и посадки, Aurora Flight Sciences предложила свою концептуальную модель перспективного летательного аппарата.

В основе этого летательного аппарата лежит оригинальная конструкция комбинированного крыла, включающая три небольших дополнительных крыльевых элемента, расположенных на верхней части композитного фюзеляжа. Такое решение, по мнению разработчиков, должно улучшить подъемные характеристики и аэродинамику машины в горизонтальном полете.

Хотя представленная версия самолета не имеет кабины с экипажем, предусматривается, что в перспективе на нем может быть установлена более традиционная кабина пилотов. Основной упор в проекте сделан на обеспечение требуемых летных характеристик, необходимых для выполнения специальных операций.

По заявлению специалистов Aurora Flight Sciences, концепция летательного аппарата отвечает или превосходит целевые показатели программы DARPA SPRINT. Самолет должен будет обладать высокой скоростью, маневренностью и возможностью короткого взлета и вертикальной посадки, а также способностью использовать обычные аэродромы.

Согласно планам компании, в ближайший год будет завершен предварительный анализ проекта, а первый полет экспериментального образца намечен на ближайшие три года.