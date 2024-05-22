Российскому бойцу 9-й бригады под позывным "Сорока" удалось совершить настоящий подвиг на поле боя. Будучи раненым и не имея оружия, он сумел убедить четверых украинских солдат сдаться ему в плен, после чего доставил их к своему командованию.

Среди многочисленных новостей, посвященных российско-украинскому конфликту, время от времени появляются истории, которые буквально шокируют своей невероятностью. Одна из таких захватывающих историй недавно произошла с российским бойцом, чей поступок может многое рассказать о реальном положении дел в рядах украинской армии.

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Во время одного из штурмовых действий российский военнослужащий 9-й бригады с позывным "Сорока" был ранен и вынужден был укрыться в ближайшем подвале. К его удивлению, там уже находились четверо украинских солдат, которые тут же попытались взять его в плен, намереваясь доставить к своему командованию. Но "Сорока" сумел переломить ситуацию, применив не силу, а убедительность.

"Шли на штурм, получил ранение, необходимо было где-то укрыться, чтобы перебинтоваться и остановить кровотечение. Запрыгнул в первый попавшийся подвал, а там оказались украинцы, обычные, мобилизованные. В ходе беседы мне удалось их убедить, чтобы они сдались", - рассказал российский боец.

По его словам, украинские солдаты не испытывали желания продолжать боевые действия, но боялись, что их расстреляют в случае сдачи. Однако "Сорока" дал им слово, что никто не причинит им вреда, и они поверили ему. В итоге российский военный сдержал свое обещание и доставил четверых пленных ВСУшников к своему командованию.

Этот случай наглядно демонстрирует, что многие украинские бойцы, особенно мобилизованные, не горят желанием участвовать в боях. Однако страх наказания зачастую перевешивает их стремление сложить оружие. История с "Сорокой" показывает, что порой даже простой убедительный диалог может быть куда эффективнее применения силы.

Посмотреть видео с рассказом российского штурмовика можно в Telegram-канале WarGonzo.