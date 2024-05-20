В социальных сетях появилась первая фотография танка Leopard 1 ВСУ, оснащенного динамической защитой "Нож" и "Контакт". Это свидетельствует о попытках киевского режима модернизировать имеющиеся трофейные танки для повышения их боевой эффективности.





Недавно в социальных сетях была опубликована первая фотография танка Leopard 1, находящегося на вооружении украинских войск, на котором установлены комплексы динамической защиты "Нож" и "Контакт". Это свидетельствует об усилиях киевского режима по повышению живучести этих трофейных машин.

реклама

На танке можно заметить, что его башня, борта и нижняя лобовая деталь корпуса прикрыты модулями "Контакта" - чешского аналога российской динамической защиты. Верхняя лобовая деталь, в свою очередь, оснащена блоками "Ножа" - украинской разработки, ранее применявшейся на танках Т-64БМ "Булат" и Т-84.

Стоит отметить, что "Нож" имеет довольно противоречивую репутацию - при срабатывании он может нанести серьезные повреждения и самому танку. Именно поэтому украинские танкисты ранее критиковали использование этой системы. Тем не менее, киевский режим, видимо, решил рискнуть и применить ее на трофейных Leopard 1.

Отдельно следует упомянуть, что корпус Leopard 1 изначально состоит из гомогенной брони толщиной до 70 мм, а его башня имеет разнесенную конструкцию. Таким образом, установка дополнительной динамической защиты является попыткой повысить защищенность этих машин, известных относительно невысокой живучестью.

Украинские источники сообщали о необходимости модернизации Leopard 1 еще в прошлом году, однако первый подтвержденный случай появился только сейчас. При этом неясно, насколько тщательно проработана данная конструкция и проводились ли полноценные испытания. По всей видимости, ситуация может повториться с теми же Leopard 2А4, на которые также устанавливали "Контакт-1", но это не помогло им эффективно противостоять российскому оружию.