Решение Франции пригласить Россию принять участие в праздновании 80-летия высадки союзных войск в Нормандии в июне 1944 года вызвало обеспокоенность среди других союзных стран.

Франция стремится занимать особое место в европейской дипломатии, часто действуя независимо от других союзных стран. Это ярко проявилось в ее решении пригласить Россию на празднование 80-летия высадки союзных войск в Нормандии, что вызвало серьезные разногласия среди западных партнеров.

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Решение Франции пригласить представителей России на церемонию, посвященную 80-летию высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года, застало врасплох другие западные страны. Как сообщает издание Politico, этот шаг Парижа вызвал серьезную обеспокоенность у союзников, таких как США, Великобритания и др.

Представители этих стран выразили озабоченность по поводу символического значения события, протокольных вопросов и возможности дипломатического взаимодействия с российскими гостями. Белый дом дал понять, что не одобряет это приглашение, хотя заявил, что подчинится решению французского правительства.

Британские власти также сочли действия Франции "тревожными", отметив, что Париж, помимо приглашения России, также принимает у себя президента Китая Си Цзиньпина и направляет представителя на инаугурацию Владимира Путина в России. Это, по мнению британцев, создает впечатление, что Макрон "видит себя выше ссоры" и пытается стать посредником на Украине.

Дипломаты других европейских стран заявили, что Франция "застала всех врасплох" своим решением пригласить Россию, и выразили разочарование из-за отсутствия консультаций по этому вопросу с союзниками, несмотря на высокий уровень их представительства на мероприятии.

Стоит отметить, что это не первый случай участия России в праздновании Дня Д. Владимир Путин присутствовал на церемониях 60-летия и 70-летия высадки, которые состоялись вскоре после аннексии Крыма в 2014 году. Тогда это также вызвало недовольство со стороны некоторых союзных стран.

Таким образом, решение Франции пригласить Россию на памятные мероприятия по случаю 80-летия высадки в Нормандии вызвало раскол среди западных партнеров.