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Почему Россия не штурмует Харьков: военный обозреватель обозначил ключевую причину
Российские войска временно отложили штурм Харькова, сосредоточившись на создании "санитарной зоны" вокруг города. Военный эксперт объяснил, что это необходимо для планомерного продвижения и подавления сопротивления противника.

Ход специальной военной операции на Украине остается одной из самых обсуждаемых тем в мире. В этом контексте внимание привлекает решение российского руководства отложить штурм Харькова – крупного стратегического центра на востоке страны. Что стоит за этим решением и какие тактические ходы планируют российские военные, комментирует опытный военный эксперт.

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Президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент у Вооруженных Сил РФ нет цели штурмовать Харьков. Как пояснил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, это временная пауза, связанная с необходимостью создания "санитарной зоны" вокруг города.

По словам эксперта, российские войска в первую очередь должны обеспечить безопасность границ Белгородской, Курской и Брянской областей. Для этого ведутся активные боевые действия в направлении Сумской и Харьковской областей. Основное внимание сосредоточено на населенных пунктах Волчанск, Липцы, Малые и Большие Проходы.

"Это и есть первый этап создания санитарной зоны. Мы действуем в зоне обеспечения противника, в предполье", – пояснил Геннадий Алехин. Он отметил, что на пути российских сил находится участок в 30-35 километров, где расположены крупные населенные пункты, которые необходимо тщательно зачищать.

Эксперт подчеркнул, что такой осторожный и поэтапный подход сменил стремительное наступление первых дней. Это связано с тем, что противник заранее готовил оборону и создавал маскируемые схроны, которые сейчас приходится тщательно выявлять и ликвидировать.

Алехин полагает, что глава Генштаба ВСУ Александр Сырский прекрасно понимает логику российских действий. Он отметил, что Сырский, будучи выпускником московского военного училища, хорошо изучал опыт Великой Отечественной войны и знает, что штурмом Харьков брать не будут.

"Есть другие способы, тактические ходы", – заключил эксперт. Он подчеркнул, что президент Путин чётко дал понять: на сегодняшний день вопрос Харькова не стоит, но создаётся "санитарная зона", и на данном направлении российские войска действуют успешно.

Не стоит также и забывать вчерашнее высказывание Медведева, который допустил, что границы санитарной зоны пройдут по территории Польши.

Таким образом, решение российского руководства отложить штурм Харькова обусловлено необходимостью последовательного, планомерного продвижения и подавления сопротивления противника. Создание "санитарной зоны" вокруг города является ключевым этапом этой стратегии.

#россия #украина #вс рф #стратегия #харьков #штурм #военный эксперт #&quot;санитарная зона&quot;
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